Nicht ohne meine Glaskugel

© hy-photo gernot menzel

Über große Distanzen und Zeiträume hinweg die Gedanken anderer lesen können, so etwas nennt man wohl hellsehen. Es soll ja Menschen geben, die von sich behaupten, über diese Gabe zu verfügen. Und es gibt noch mehr Menschen, die offenbar glauben, dass alle anderen hellsehen können.

Letztgenannte trifft man häufiger im Straßenverkehr an. Erst am Samstag war wieder so ein Exemplar unterwegs. Fährt mit seinem Auto vor mir her und bleibt unvermittelt stehen. Schon mal nicht gut. Okay, Blinker gesetzt, Überholvorgang eingeleitet. Da bog der Fahrer urplötzlich nach links in die Parklücke ein. Ohne zu blinken, versteht sich. Die beiden Autos blieben zum Glück schrammenlos.

Zur Krönung musste man sich vom Fahrer noch beschimpfen lassen, dass es ja wohl klar gewesen sei, dass er in die Parklücke biegen würde. Aha! Genau, ich weiß immer hundertprozentig, was die anderen Verkehrsteilnehmer, vorzugsweise die Blinkmuffel, als nächsten Schritt tun werden. Dummerweise hatte ich an diesem Tag meine Glaskugel zu Haus vergessen.

