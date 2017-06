Nicht ohne drei Zugaben Ein faszinierender Abend im Ottendorfer „Alten Teichhaus“ mit einer faszinierenden Beziehung zwischen Fans und Musiker.

Dieser Mann lebt seine Musik! Das macht dieses Foto deutlich – und das war auch Freitagabend wieder im „Alten Teichhaus“ in Ottendorf zu spüren und zu erleben, als Hans Wintoch zur Geige griff. © Bernd Goldammer

Unter Ottendorfs Konzert-Kastanie am „Alten Teichhaus“ herrscht Freitagabend Hochbetrieb. Hans Wintoch – besser bekannt als „Hans die Geige“ – ist zu Gast. Ein besonderer Abend für den vielleicht bekanntesten Rock-Geiger der ostdeutschen Musikszene. Denn es ist nicht „nur“ sein traditionelles Pfingstfreitag-Konzert im Teichhaus, sondern er ist diesmal zum zehnten Mal Pfingsten hier. Und so wird dann auch jeder Besucher passend mit Sekt begrüßt.

Um die 140 Besucher sind gekommen. Und für sie ist der Auftritt in Ottendorf-Okrilla wie ein Feiertag. Traditionell! Bis zum vorigen Jahr war für die meisten hier das Konzert von „Hans die Geige“ in Ottendorf der Auftakt für ein komplettes Ostrock-Wochenende. Freitag ins „Alte Teichhaus“ und am Sonnabend und Sonntag dann auf die nahe Hutbergbühne in Kamenz zu den legendären Pfingstkonzerten der „Puhdys“. Doch die haben ja bekanntlich nun ihren Bühnenabschied gegeben, und kochen im Moment nur auf kleiner Flamme. In Einzelprojekten. Auf der Kamenzer Hutbergbühne ist derweil zu Pfingsten Ostrock-Pause. Aber an der Fortsetzung der alten Tradition wird gearbeitet, nächstes Jahr kommen die Rocklegenden vorbei. Mit Ex-Puhdy „Maschine“. Aber das ist eine andere Geschichte …

Die Besucher der zehnten Rockgeigen-Nacht unter dem großen Kastanienbaum im Biergarten des „Alten Teichhauses“ haben jedenfalls auch ohne die Puhdys ihren Spaß an diesem Abend. Von Jahr zu Jahr ist die Fangemeinde gewachsen, man kennt sich. Und für seine Fans erfindet sich „Hans die Geige“ zudem immer wieder neu. Und da überlässt er auch nichts dem Zufall, verrät seine Frau: Daniela Wintoch achtet darauf, dass ihr Mann immer im richtigen Licht steht und jeder Ton perfekt ist. „Auch hinter diesem erfolgreichen Mann steht eine kreative und leidenschaftliche Frau“, sagt sie lachend. Und diese Leidenschaft ist auch „Geigen-Hans“ anzumerken, wie ihn seine Fans nennen. Er brennt für seine Musik – und für seine Fans, das ist fast körperlich zu spüren. An diesem Abend unter der Kastanie, bei herrlichstem Frühsommer.

Hier in Ottendorf ist es vor allem diese Nähe, die zwischen Künstler und Fans entstehen kann. Die Bühne ist nicht hoch, der Weg kurz. Und die Energie geht hin und her. An jedem Lied hängen Erinnerungen. Bei dem Mann mit der Geige, aber vor allem natürlich bei denen, die ihm zuhören. Nicht wenige von ihnen begleiten „Geigen-Hans“ schon seit Jahren. Sie gehören zu der Generation, die nun ihren Enkeln erklärt, was Ostrock ist. Aber hier wird nicht allein in der Vergangenheit geschwelgt. Es gab auch neue Kompositionen. Und dann taucht er plötzlich auf dem hochgelegenen Balkon des Teichhauses auf. Faszinierende Momente; an einem wirklich wunderbaren Abend, der erst nach der dritten Zugabe endete. Zumindest auf der Bühne …

