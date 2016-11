Nicht nur Rollstühle durchs Schulhaus schieben Nicole Bernau hat Sozialpädagogik studiert und kümmert sich heute um Inklusion. Und räumt erst mal mit einem Vorurteil auf.

Sozialpädagogin Nicole Bernau ist an einer Schule für das Thema Inklusion verantwortlich. Und das ist weit mehr, sagt sie, als „nur“ Schüler im Rollstuhl durchs Schulhaus zu schieben. © Thorsten Eckert

Die meisten, das weiß Nicole Bernau, glauben, dass sie Schüler im Rollstuhl durchs Schulhaus schiebt. Denn die Sozialpädagogin aus Lauenstein arbeitet inzwischen als Inklusions-Assistentin an der Pestalozzi-Oberschule in Radeberg. Und Inklusion heißt für viele vor allem: körperlich oder geistig Behinderte sollen in den Alltag der „Normalen“ integriert werden.

„Aber Inklusion ist viel mehr“, sagt die 28-Jährige. „Und vor allem gibt es eben nicht nur körperliche oder geistige Benachteiligungen, sondern auch soziale“, fügt sie an. Schüler zum Beispiel, die nicht mit Streit umgehen können. „Oder Schüler, die im Chemie-Unterricht nicht in Gruppen arbeiten wollen, weil sie Berührungsängste haben“, beschreibt sie. Und genau für solche Schüler ist Nicole Bernau Ansprechpartnerin. Eine Arbeit, ist sie überzeugt, die in der immer unübersichtlicher werdenden Zeit zwischen Facebook, Privatfernseh-Scheinwelt und Leistungsdruck immer wichtiger wird. „Denn Schüler, die heute ohne Rahmen im Leben unterwegs sind, haben es schwer und werden es immer schwerer haben.“ Die Schule vermittelt durch Inklusions-Assistenten also nicht „nur“ Wissen, sondern echte Lebenshilfe. Im Übrigen nicht nur für die betroffenen Schüler. „Denn zu meiner Arbeit gehört auch, den anderen zu erklären, warum manche Schüler in bestimmten Situationen reagieren, wie sie reagieren“, beschreibt Nicole Bernau. Alles das helfe auch den Lehrern, weil sie sich letztlich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können.

Dabei sitzt die junge Frau nicht einfach in ihrem Büro. An diesem Zimmer steht zwar ihr Name; „aber hier bin ich eher selten“, sagt sie. Denn darauf zu warten, dass Schüler hier klopfen und vielleicht nach Unterstützung fragen, ist weder ihr Ding, noch funktioniert das. „Natürlich muss ich zu den Schülern gehen, natürlich muss ich beobachten, wer Unterstützung braucht und muss dann meine Hilfe anbieten.“ Und deshalb fährt Nicole Bernau zum Beispiel mit auf Klassenfahrten oder sitzt mit im Unterricht in den fünften und sechsten Klassen der Pestalozzi-Oberschule. Für insgesamt zehn „Inklusions-Schüler“ ist sie dabei direkter Ansprechpartner. Sieben Wochen lang hat sie deshalb am Schuljahresanfang im Unterricht beobachtet, wer dringend Hilfe braucht. „Anschließend habe ich dann natürlich auch mit den Eltern gesprochen, denn es geht nur gemeinsam mit den Eltern“, macht sie deutlich.

Und wenn es im Bereich der Lese-Rechtschreib-Nachhilfe in einem Heft „nur so von Fehlern glüht, da gehe ich selbstverständlich auch mal hin, wenn die Lehrerin gerade mit einem anderen Schüler beschäftigt ist“, beschreibt Nicole Bernau. Wobei sie sich grundsätzlich nicht in den Unterricht einmischt. „Ich bin Sozialpädagogin, keine ausgebildete Lehrerin“, stellt sie klar. Fünf Jahre lang wird Nicole Bernau nun in Radeberg bleiben. Und dass es sie hierher verschlagen hat, war dabei ein Zufall. Ein glücklicher, fügt sie gleich an. „Denn ich fühle mich an der Pestalozzi-Schule wirklich sehr, sehr wohl!“ Aufgewachsen ist sie in Lauenstein – und nach dem Studium an der Berufsakademie war sie für ein Jahr mit ihrem Mann in Neuseeland. „Als ich wiederkam, wurde an der Pestalozzi-Schule eine Mutterschutzvertretung für ein Jahr gesucht, da habe ich mich beworben, habe die Stelle bekommen – und habe schnell gemerkt, dass es mir hier super gefällt“, beschreibt sie. Und als dann die Chance bestand, das vom Freistaat Sachsen und dem Europäischen Sozialfonds geförderte Inklusions-Projekt an die Pestalozzi-Oberschule nach Radeberg zu holen, „haben wir das versucht und es hat geklappt“, freut sie sich.

zur Startseite