Nicht nur Raser müssen zahlen Das Ordnungsamt hat 2017 mehr Bußgeld kassiert als im Jahr zuvor – in vielen unterschiedlichen Bereichen.

Raser, Rotlichtsünder und Falschparker, Ruhestörer, Grillfreunde und Lagerfeuerfans haben der Stadt 2017 ein kräftiges Einnahme-Plus beschert. Sie mussten Strafen zahlen und die Summe der Verwarnungs- und Bußgelder, die das Ordnungsamt eingenommen hat, stieg im Vergleich zu 2016 um 13. Prozent. Den Löwenanteil dieser Summe mussten Autofahrer überweisen, die entweder zu schnell waren oder ihr Fahrzeug falsch abgestellt hatten - mehr dazu in diesem Artikel. Aber auch in anderen Bereichen machte die Stadt Kasse:

Falschparker werden mit Smartphones schneller erfasst

Seit Ende des vergangenen Jahres haben alle Politessen Smartphones. Wer ein Knöllchen bekommt, wird damit fotografiert. Die Bilder dienen den Mitarbeitern des Ordnungsamtes als Beweisfotos. Dafür sind sie seit Jahresende mit Smartphones ausgestattet. Fahrzeugdaten wie etwa das Kennzeichen werden in die Telefone getippt und dann samt den Fotos direkt ins Computersystem des Ordnungsamtes eingespeist. Diese neue Technik habe dazu geführt, dass die Zahl der Anzeigen gegen Falschparker im Vergleich zu 2016 um 15 Prozent gestiegen sei, so der Leiter des Ordnungsamtes Ralf Lübs. Sie kletterte von 230 000 auf 264 000. Knapp 1 480 Autos wurden 2017 in Dresden abgeschleppt. 2016 waren es kaum weniger: reichlich 1 430.

Mehr Arbeit durch neue Regeln für Straßenmusiker

Wer auf Dresdner Straßen Musik machen will, darf seit dem vergangenen Jahr nur nach Anmeldung an vorgegebenen Orten und dort höchstens 30 Minuten am Stück spielen oder singen. Diese neuen Regeln durchzusetzen, war laut Lübs eine besondere Herausforderung. 199 Musiker oder Gruppen haben 2017 dagegen verstoßen.

Mehr Beschwerden wegen Lärm, Grillgeruch und offenen Feuern

Die Dresdner sind gern draußen. Doch dabei haben sie im vergangenen Jahr viel häufiger als zuvor ihre Nachbarn vergessen. Die Zahl der Beschwerden wegen unerlaubten Grillens oder offener Feuer hat sich im Vergleich zu 2016 fast verdoppelt. 496 solche Klagen gingen im Ordnungsamt ein, im Jahr zuvor waren es 275.

Mehr Personal führt auch zu steigenden Fallzahlen

18 neue Mitarbeiter hat das Ordnungsamt 2017 bekommen. Jetzt gehören zum Bereich von Amtsleiter Ralf Lübs 350 Kollegen. Es sollen weitere dazukommen, um stärker präsent zu sein und so das Sicherheitsgefühl der Dresdner zu verbessern.

