Nicht nur meckern... Schiedsrichter sind nicht selten Prügelknaben der Kicker. Ralf Niemzik zeigt, dass es auch anders gehen kann.

Ralf Niemzik in seinem Element: Beim Hallenturnier der B-Jugend in Lommatzsch weist er die Großenhainer Mauer zurecht – und zeigt, dass resolute Spielführung und Spaß durchaus einher gehen können. © G. Schlechte

Der Schiedsrichter ist immer der Schuldige – wenn nach dem Schlusspfiff das Ergebnis nicht stimmt. Solche und ähnliche Reaktionen sind mittlerweile allwöchentlich auf den Plätzen und in den Hallen zu erleben. Im Großen wie im Kleinen. Tatsächlich stehen die Unparteiischen oft ungewollt im Rampenlicht, um für durchwachsene Leistungen einzelner Teams als Prügelknabe herhalten zu müssen.

Aber ohne Schiedsrichter geht gar nichts. Das müssen in beinahe jeder Saison Vereine erleben – allerdings unter anderem auf eine ganz andere schmerzliche Art. Jüngstes Beispiel: Landesligist SG Taucha 99. Dem Verein wurden in der Winterpause neun Punkte abgezogen, weil er sein Soll an Schiedsrichtern nicht aufbringen konnte. Die Folge: Das Team fängt wieder beim Punkt null an, mit zwölf Zählern Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Von der Regelung kann man auch beim Meißner SV ein Lied singen. In der Saison 2015/16 wurden dem Verein drei Punkte abgezogen. Grund dafür war Meißens neuerliche Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls. Darüber hinaus verhängte das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes damals eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro – weil die Zahl der Schiedsrichter im dritten Jahr in Folge nicht erbracht wurde. Der Rest ist bekannt: Der MSV schaffte den Klassenerhalt sportlich trotzdem, wenngleich unter großer Mühe.

Fakt ist: Es wird immer komplizierter für alle Vereine, junge ehrenamtliche Frauen und Männer zu finden, die sich Woche für Woche zur Verfügung stellen – oft unter Mehrfachbelastung. Über Gründe wird viel spekuliert. „Ich muss mir die Meckerei nicht jede Woche antun“, sagt ein alteingesessener Referee, der namentlich nicht genannt sein möchte. Inzwischen leitet der 46-Jährige nur noch hin und wieder Nachwuchsspiele. „Doch auch dort geht es nicht immer fein zu“, sagt der Mann.

Es geht auch anders, meint Peter Rennert, Ehrenamtlicher beim Lommatzscher SV. Er hat nach den Hallenturnieren seines Vereins im Januar angeregt, „nicht nur meckern, sondern auch mal loben“. „An dieser Stelle soll mal ein Lob auf unsere ,schwarze Zunft‘, auf unsere Schiedsrichter, ausgebracht werden. Woche für Woche stehen sie in der Kritik, mehr als irgendein Spieler oder Trainer“, so Rennert. „Sind sie doch mit ihren Entscheidungen für das Weh und Ach unserer von allen ,gehätschelten‘ Kicker mitverantwortlich.“

Peter Rennert nennt ein Beispiel. „Ein Großer dieser Zunft“ sei für ihn Ralf Niemzik aus Koselitz. Und das nicht nur, weil er mit knapp zwei Metern Körpergröße auf dem Rasen oder dem Hallenparkett kaum zu übersehen sei. Niemzik pfeift für den SV Priestewitz in der Kreisoberliga und ist in den Wintermonaten auch gern gesehener Gast auf dem Hallenparkett. In Lommatzsch war er in diesem Winter bei den Hallenturnieren desöfteren im Einsatz. „Dabei ist er uns als sehr fachkundiger und einfühlsamer Leiter der Spiele aufgefallen“, so Peter Rennert.

Es seien unter anderem kleine Gesten am Rande, die Ralf Niemzik Sympathien eingebracht haben. „Da wird schon mal einem Kleinen aus der F-Jugend der Schuh zugebunden, da wird auch mal einem auf die Beine geholfen“, so Rennert. Aber auch bei den „Großen“ sei Ralf Niemzik beliebt.. „Er sagt schon mal ,sorry‘, wenn er mit einer Entscheidung nicht so richtig lag.“

Eine Szene beim Hallenturnier der A-Jugend dient dem Lommatzscher als Aufhänger. Nach einer – aus seiner Sicht – Fehlentscheidung ging Ralf Niemzik zum Torwart und bekannte sich zu seinem Fehler. „Tolle Geste“, findet Peter Rennert. Dass der Schiedsrichter trotz allem Spaß an der Sache hat, sei in vielen Situationen erkennbar. „Bei jeder Musik in der Schlussminute schwang Ralf in den Hüften mit.“ Aus Lommatzscher Sicht ist deshalb klar: Ralf Niemzik ist „Hallenschiedsrichter des Jahres“.

