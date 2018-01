Nicht nur innen sehr gelungen

© Gernot Menzel

Morgen ist es genau ein Jahr her, dass das Konrad-Zuse-Computermuseum an neuem Standort in Hoyerswerda eröffnete. Und es hat nicht nur nach dem ersten Tag viel Lob und Anerkennung bekommen: Interaktive Angebote, die Verbindung von Technik, Biografischem und Stadtgeschichte locken sowohl junge Leute als auch ältere Semester. Die Konrad-Zuse-Stadt, die gerne auch mit dem Lausitzer Seenland punkten will, hat damit einen weiteren Anlaufpunkt für Touristen. Dass es für das ZCOM gleich im ersten Jahr den Sächsischen Museumspreis gegeben hat, ist eine willkommene Zugabe. Anhand der Besucherzahlen lässt sich leicht erkennen, dass noch nicht jeder Hoyerswerdaer in diesem Schmuckstück war. Aber die meisten dürften sicher die Fassade bestaunt haben. Mittels Projektor und Lichtstrahl wird zudem Werbung auf den 30 Meter hohen Giebel projiziert. Das wirkt in der Dunkelheit genauso schön wie das „Zuse-Hochaus“ in der Virchow-Straße, das mittels LED-Lampen leuchtet, oder die rote Dachgestaltung des sogenannten Lausitz-Towers in der Stadtpromenade. Da hat sich die Wohnungsgesellschaft wirklich etwas Ansprechendes einfallen lassen!Seite 17

