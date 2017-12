Nicht nur für Kinder Das Kinderland im Olympia hat sich etabliert. Toben dürfen dort auch große Leute.

Ausnahmsweise Ruhe: Harald Czudaj ist Chef im Kindertobeland, das zum Riesaer Sportzentrum Olympia gehört. Dort ist nur montags so viel Ruhe – sonst herrscht in der Anlage neben der Sachsenarena viel Trubel. © Sebastian Schultz

Riesa. Am Montagnachmittag ist es still in der großen Tobehalle, kein einziges Kind klettert in den Türmen, stürzt sich die Rutschen hinunter oder versinkt im Bällebad. Außer in den Ferien oder an Brücken- und Feiertagen ist montags immer Ruhetag im Olympia. „Den Tag brauchen wir, um gründlich durchzuputzen“, sagt Harald Czudaj. Zwei Leute sind dann sechs Stunden beschäftigt, um alle Hinterlassenschaften der Besucher zu beseitigen. An normalen Betriebstagen wird nach Ende der Öffnungszeiten immerhin vier Stunden aufgeräumt und geputzt.

Sauberkeit und Ordnung in seinem Kinderland liegen dem ehemaligen Weltklasse-Bobfahrer sichtlich am Herzen: „Die Muttis sehen doch als erste, wenn es irgendwo Dreckecken gibt.“ Tatsächlich ist es dort nach Ladenschluss aufgeräumter als in jedem Kinderzimmer. Insgesamt 16 Festangestellte, noch mal so viele Helfer auf Stundenbasis und zwei Geschäftsführer – neben Harald Czudaj ist das der Bob-Bundestrainer Gerd Leopold – halten den Betrieb im Kinderland und den anderen Einrichtungen des Olympias aufrecht.

Ist man zum ersten Mal im Riesaer Kinderland, fallen sogleich die drei riesigen Klettertürme ins Auge, die durch Drahtröhren zum Durchklettern miteinander verbunden sind. Sie wurden speziell für Riesa angefertigt und stammen aus der Holzwerkstatt von Jürgen Bergmann, dem Begründer der Kulturinsel Einsiedel bei Görlitz. Auch das große Wandbild rechts wurde von einem auf der Kulturinsel tätigen Künstler gemalt. Es nimmt humorvoll Bezug auf die sportliche Karriere des Olympia-Betreibers.

Ein komplizierter Jagdstand

Eine individuelle Einrichtung des Kinderlandes ist ihm wichtig: „Man muss natürlich auch die Entwicklungen im Freizeitmarkt stets im Blick behalten.“ Ideen für weitere Attraktionen hat er viele im Kopf, aber die seien noch nicht spruchreif. Auch der Laser-Jagdstand harrt seiner Einweihung. „Wir sind da noch bei den Feinjustierungen, die sich als komplizierter erwiesen haben als gedacht“, so Czudaj.

Dafür wurden 2017 neue Veranstaltungsformate ausprobiert. So wurde drei Mal eine Übernachtungsparty durchgeführt, bei der die Kinder im Schlafsack dort nächtigten und nach einem morgendlichen Frühstück wieder ihren Eltern übergeben wurden. Außerdem gab es sogenannte Erwachsenentobetage. Da konnten von 19 bis 23 Uhr große Leute mal wieder Kind sein, ohne vom Nachwuchs kritisch beäugt zu werden. „Es kamen jeweils zwischen 60 und 80 Leute zwischen 18 und über 50 Jahren“, erzählt der Olympia-Chef. Auch Firmenveranstaltungen würden zunehmend im Kinderland gebucht, da können Chefs ihre Mitarbeiter mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen.

Alle Einrichtungen des Kinderlandes sind so gebaut, dass sie auch von Erwachsenen benutzt werden können. Harald Czudaj begrüßt es sogar, wenn die Großen ihren Schützlingen hinterherklettern. Allerdings würde seiner Beobachtung nach nur etwa ein Drittel der Eltern mitspielen. Wobei: „Wenn Kinder in Gruppen kommen, stören Erwachsene eher. Die entwickeln untereinander die besten Spielideen“, meint der Vater von drei Söhnen, die mittlerweile dem klassischen Tobealter entwachsen sind.

25 Kilometer Einzugsbereich

Bis zu 300 Kinder können gleichzeitig in der ehemaligen Badmintonhalle spielen. Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung zieht Harald Czudaj eine positive Bilanz: „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz.“ Natürlich sei der Betrieb wetterabhängig, bei Regen ist die Halle einfach voller als bei Sonnenschein. Insbesondere Kindergeburtstage am Wochenende seien oft ausgebucht. Die Leute kommen aus einem Umkreis von 25 Kilometern ins Kinderland, so der Olympia-Betreiber. Generell beobachtet der Ex-Leistungssportler einen Boom bei Indoor-Spielplätzen in Deutschland. „Das hat wohl etwas mit einem geänderten Freizeitverhalten zu tun“, vermutet er. Viele berufstätige Eltern seien eben froh, wenn sie am Wochenende nicht noch großen organisatorischen Aufwand betreiben müssen, um den Nachwuchs zu bespaßen.

Am 26. Dezember schaut ab 15 Uhr der Weihnachtsmann im Kinderland vorbei.

