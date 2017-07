Nicht nur Ferienwohnungen bauen Kurort Rathen legt erstmals fest, dass beim Neubau auch Wohnungen für Dauermieter zu bauen sind.

Rathen stellt sein Entwicklungskonzept unter den Titel „Leben, wo andere Urlaub machen“. © Jürgen-M. Schulter

Die Gemeinde wünscht sich mehr Wohnraum im Ort und hat deshalb den Bebauungsplan „Elbstraße“ in Oberrathen geändert. Das hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ein Grundstücksbesitzer lässt derzeit eine unbebaute Fläche an der Elbstraße überplanen. Fünf Gebäude sollen dort gebaut werden. Das begrüßen die Gemeinderäte grundsätzlich. Allerdings wollen sie nicht, dass dort nur Ferienwohnungen entstehen. Deshalb wurde der Bebauungsplan nun derart verändert, dass auch Wohnraum für Leute entstehen muss, die ihren ständigen Wohnsitz in Rathen nehmen wollen. Die Gemeinde erteilt für das Baugebiet nun die Auflage, dass in jedem der fünf geplanten Häuser mindestens eine derartige Wohnung entsteht. „Das ist entsprechend unseres neuen Leitbildes formuliert, das wir kürzlich beschlossen haben“, sagt Bürgermeister Thomas Richter. Das Leitbild der Gemeinde ist mit dem Titel „Leben, wo andere Urlaub machen“ überschrieben. Es ist das erste Mal, dass der Kurort die Schaffung von Wohnraum für den ständigen Wohnsitz für einen Bebauungsplan festschreibt beziehungsweise einen B-Plan diesbezüglich ändert. (SZ/gk)

