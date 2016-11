Nicht nur ein Ladendiebstahl Nachdem ein Trio am Donnerstag bei einem Ladendiebstahl gestellt wurde, konnte die Polizei gleich noch weitere Straftaten klären.

Drei 16, 18 und 25 Jahre alte Riesaer waren dem Ladendetektiv eines Supermarktes an der Hauptstraße aufgefallen, als sie einen Farbspraydose sowie eine Taschenlampe stehlen wollten. Der Detektiv hatte sie gestellt und den alarmierten Polizeibeamten übergeben. Zudem teilte er mit, dass der 16-Jährige bereits am Vormittag eine Farbspraydose gestohlen hatte. Diese soll sich zwischenzeitlich in der Wohnung des 25-Jährigen befinden.

Als die Beamten daraufhin diese Wohnung aufsuchten, war unübersehbar, dass das Farbspray bereits benutzt wurde. Im Treppenhaus sowie im Fahrstuhl waren mit der schwarzen Lackfarbe diverse Wände beschmiert worden. Dies setzte sich bis in die Wohnung des 25-Jährigen fort, wo sich auch das Korpus delikti befand. Im Weiteren stellte sich heraus, dass wohl der 16-Jährige für die Schreibleistungen im Haus sowie eine weitere Schmiererei in einem Innenhof an der Klötzerstraße verantwortlich ist.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 4 weiter Ladendieb wiedererkannt Meißen. Der Detektiv eines Supermarktes an der Schützenstraße erkannte am Donnerstag einen 25 Jahre alten Dieb wieder, der bereits am Dienstag mit zwei 23-jährigen Komplizen in dem Markt aufgefallen war. Am Dienstag hatte Ladendetektiv über die Überwachungskameras beobachtet, wie das Trio diverse Kosmetikartikel gestohlen hatte. Er konnte ihnen jedoch nicht habhaft werden. Am Donnerstag ertappe er den 25-Jährigen abermals beim Ladendiebstahl und erkannte ihn als einen der drei vom Dienstag wieder. Alarmierte Beamte begaben sich mit zur Unterkunft des 25-Jährigen und machten dort seine beiden Komplizen ausfindig. Zudem konnten sie augenscheinlich gestohlene Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 1000 Euro sicherstellen. Die drei Männer aus Rumänien müssen sich wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten. Achtung, Trickdiebstahl Nossen. Am Donnerstagmittag war ein 82 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bismarckstraße mit dem Verstauen seiner Einkäufe beschäftigt, als ihn ein Unbekannter ansprach. Dieser fragte, ob der 82-Jährige eine 20 Cent-Münze in Kleingeld wechseln könne. Der hilfsbereite Senior kam der Bitte nach. Später musste er beim Blick in sein Portemonnaie feststellen, dass der Unbekannte ihm mehrere Geldscheine entwendet hatte. Wie die Polizei informiert, war der Täter etwa 60 Jahre alt und von kräftiger Gestalt. Er hatte kurze graue Haare, trug dunkle Kleidung und sprach mit osteuropäischem Dialekt. Toyota prallt gegen Baum Ebersbach. Ein 74-Jähriger war am Donnerstagvormittag auf der S 91 zwischen Freitelsdorf und Kalkreuth unterwegs, als er in Höhe Abzweig Cunnersdorf nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum stieß. Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Unfallflucht nach Spiegelklatscher Priestewitz. Am Freitagmorgen befuhr eine 20-Jährige im Ortsteil Striesen mit ihrem VW Polo die Dorfstraße in Richtung Priestewitz. Beim Durchfahren einer S-Kurve kamen ihr drei Fahrzeuge entgegen. Das letzte fuhr jedoch in der Straßenmitte, so dass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Am VW waren die Seitenscheibe sowie der Spiegel beschädigt. Die Schadenhöhe beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Unfallbeteiligte fuhr ohne anzuhalten davon. Am Unfallort konnten die aufnehmenden Polizeibeamten Spiegelteile des anderen beteiligten Fahrzeuges sicherstellen. Demnach handelt es sich um einen Pkw Ford. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

Mit der Farbe waren aber nicht nur die Wände verunziert worden, auch zwei Fahrräder in der Wohnung wurden besprüht. Eines davon war zum Teil schon zerlegt, am Hinterrad befand sich noch ein angeschlossenes Fahrradschloss. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, hatte der 18-Jährige das Rad am Vormittag im gleichen Haus gestohlen und in die Wohnung seines Bekannten gebracht.

In der Wohnung stellten die Beamten zudem ein Kästchen mit Betäubungsmitteln und Utensilien für den Konsum fest. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen verschiedener Diebstähle, Sachbeschädigung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. (SZ)

