Nicht nur das Flutlicht fehlt Nach der Rückkehr in die 3. Liga wird in Jena ein Stadionneubau geplant. Der Trainer und ein Ex-Spieler mahnen zur Demut.

Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr. Der Fußball unterhalb der Kernberge ist wieder drittklassig. Beim Überklettern der Zäune verletzten sich allerdings 23 Fans. © Mike Worbs

Schon im Stadion erwiesen sich die Kicker des FC Carl Zeiss Jena als trinkfeste Feierbiester. Und die Party zur Rückkehr in den bezahlten Fußball nach fünf Jahren Viertklassigkeit setzten die Schützlinge von Mark Zimmermann bis in die frühen Morgenstunden fort. „Es war ziemlich ausschweifend“, sagte der 43-jährige Trainer. Auch ihm hatte das Rückspiel alles abverlangt. Das 0:1 gegen Viktoria Köln war am Ende noch zur Zitterpartie geworden, doch das 3:2 aus dem Hinspiel reichte.

„Die Fans, die Spieler, der Verein, die Stadt – wir haben es so ersehnt. Jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Es ist einfach der Wahnsinn“, sagte Zimmermann, der für den Verein gespielt, jahrelang die A-Junioren trainiert und gerade erst seine Fußballlehrer-Ausbildung absolviert hat. Im Angesicht des Geleisteten wirkte er in sich gekehrt. „Ich will mich sicher nicht beschweren, dass es gleich mit dem Aufstieg geklappt hat. Das ist schon wie ein Märchen“, sagte er mit einem Schmunzeln. Statt Meuselwitz und Fürstenwalde warten auf den Europapokal-Finalisten von 1981 nun volle Arenen und Duelle gegen Erfurt, Magdeburg und Chemnitz.

„Wir werden das jetzt nicht als Durchgangsstation ansehen, wir müssen uns in der 3. Liga dauerhaft etablieren und stabilisieren. Das muss unser Ziel sein. Wir müssen immer an unsere Leistungsgrenze gehen, um dort bestehen zu können“, sagte er. Ähnlich sieht das auch einer der erfolgreichsten Spieler, die Jena je hervorgebracht hat. „Es ist wichtig, dass jetzt mit Ruhe und Verstand die nächsten Schritte gegangen werden“, sagte Bernd Schneider. „Schön auf dem Boden bleiben und nicht wieder die alten Zeiten von 1981 rauskramen. Tradition allein bringt keinen Erfolg“, meinte der Ex-Nationalspieler.

An zu hohen Zielen, Streitereien in der Führungsetage und einer hohen Trainerfluktuation war der Klub in den vergangenen Jahren immer wieder gescheitert. Seit dem Abstieg aus der 3. Liga 2012 verschliss Jena fünf Cheftrainer, ähnlich rasch wechselten die Kader. Zum Problem wurde zeitweise auch der Investor. Der belgische Geschäftsmann Roland Duchâtelet hatte 2014 für etwa zwei Millionen Euro 95 Prozent der Kapitalanteile der Spielbetriebs-GmbH erworben. Gemäß den DFB-Statuten und der 50+1-Regel besaß er jedoch nur 49 Prozent der Stimmanteile. Um seinen Einfluss auf den Verein zu sichern, setzte er einen ihm genehmen Geschäftsführer ein. Das führte zu einem offenen Konflikt, der den Klub lange Zeit lähmte.

Als der Streit mit Duchâtelet im März 2016 eskalierte, drohte gar die Insolvenz. Der Belgier forderte die Rückzahlung seiner Kredite, falls der Vertrag des damaligen Trainers Volkan Uluc verlängert würde. Der Belgier gewann das Machtspiel, Mark Zimmermann beerbte Uluc – was sich als Glücksfall erwies.

Nach dem Aufstieg müssen die Jenaer nun nicht nur die Mannschaft verstärken, sondern auch das Stadion modernisieren. Flutlicht etwa ist Pflicht in der 3. Liga, Duchâtelet stellte sieben Millionen Euro für den Umbau in Aussicht. Die bis dahin höchsten Masten in Europa waren nach dem Hochwasser 2013 abgetragen worden, weil die Fundamente bröckelten. Viele unterhalb der Kernberge hielten das für voreilig. Über einen kompletten Stadionneubau wird schon lange diskutiert. Oberbürgermeister Albrecht Schröter erklärte am Rande der Siegesfeiern, dass eine Fertigstellung bis 2021 realistisch sei.

Die Aufstiegseuphorie wurde allerdings von 400 Chaoten getrübt, die in den Abendstunden durch die Innenstadt von Jena zogen und die Polizisten sowie deren Einsatzfahrzeuge mit Flaschen und Pyrotechnik bewarfen. Die Beamten seien massiv beleidigt worden, hieß es. (mit dpa/sid)

