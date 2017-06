Nicht mit Omi Ursel, Jungs! Die Polizei warnt vor Trickbetrügern: Eine 87-jährige Zottewitzerin reagiert beherzt und erstattet sofort Anzeige.

Ursula Seidel (87) aus Zottewitz ist nicht auf die Masche der Telefontrickser hereingefallen und hat stattdessen die (richtige!) Polizei informiert. © Klaus-Dieter Brühl

Manchmal geht es schneller als man denkt. Gerade noch hatte die Polizei davor gewarnt, dass sich Anrufer auch im Landkreis Meißen zurzeit wieder gehäuft als Kripobeamte ausgeben und die zumeist älteren Menschen zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände bewegen wollen. Da klingelt just am Dienstagmittag bei Ursula Seidel das Telefon. Gerade mit dem Abwasch beschäftigt, geht die 87-jährige Zottewitzerin dennoch sofort an den Apparat und – staunt nicht schlecht. „Es meldete sich ein seriös klingender Mann und stellte sich mir als Mitarbeiter der Kriminalpolizei vor“, erzählt Ursel Seidel aufgeregt im SZ-Gespräch. Während sie bei sonstigen unbekannten Anrufern immer sofort auflege und sich gar nicht erst in eine Unterhaltung verwickeln lasse, hört sie dieses Mal zu. Die Autorität des vermeintlichen Beamten hatte eindrucksvolle Wirkung gezeigt.

In den nächsten Minuten wird die sonst sehr couragierte Zottewitzerin aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. In zwei Häusern auf der Forst- und Bergstraße sei eingebrochen worden. Eine Person wäre dabei schwer verletzt worden. Darüber hinaus seien Diebe in der Nacht um drei in das Grundstück „Lindenstraße Nummer 3“ eingestiegen. Allerdings: Man habe drei Personen festnehmen können. „Ich habe dem Mann dann gesagt, dass das ja unsere Mühle ist und daraufhin hat er nichts gesagt“, erinnert sich Ursula Seidel.

Stattdessen erzählt ihr der vermeintliche Kriminalist, dass bei der Diebesbande eine Tasche sichergestellt wurde, in der sich Schussmaterial und ein Notizbuch befänden. Ein kleines Büchlein, in welchem auch ihr Name stehe und es seien neben ihrem Familienstand sowie der Adresse ganz entscheidende Dinge über ihre Vermögenssituation vermerkt. Laut der Aufzeichnungen habe sie viel Geld im Haus, ein gut gefülltes Sparbuch, Goldbaren, Schmuck, wertvolle Münzen und sogar einen Safe.

„Nachtigall, ick hör dir trapsen“, dachte sich Ursula Seidel nun und wurde langsam hellhörig. Denn, was der Mann am anderen Ende der Leitung nicht wissen konnte: Abgesehen davon, dass die Seniorin mitnichten über derlei kapitale Verhältnisse verfügt. Am frühen Morgen war sie bereits in der Physiotherapie des Ortes gewesen und hatte dort ausgerechnet die Bewohnerin des Hauses Lindenstraße 3 getroffen. Quietschvergnügt und auch nicht bestohlen oder bedroht worden in der Nacht. „Das ließ ich mir alles schnell durch den Kopf gehen und fragte deshalb, ob er mir bitte seinen Namen sagen könnte“, so Ursula Seidel. Ein Ansinnen, auf das die beherzte Seniorin lediglich das melodische Tuten des Freizeichens zu hören bekam.

Dass sie in all ihrer Aufregung und verständlichen Angst trotzdem alles richtig gemacht hat, wird ihr wenig später die verständigte Polizei sagen. Auch, dass die wirklichen Beamten nie irgendjemanden anrufen und am Telefon befragen würden. „Seit ungefähr drei Jahren gehen Trickbetrüger mit dieser Masche vor. Die Täter geben sich als Polizeibeamte oder verdeckte Ermittler aus und setzten ältere Leute so unter Druck, dass ihnen diese letztlich ihre Wertsachen zur sicheren Aufbewahrung übergeben“, weiß Jana Ulbricht.

Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Dresden erklärt, gebe es bundesweit Call-Center, die sogar unter Einblendung des Polizeinotrufes 110 agierten. Sie erzählten wie im Falle von Ursula Seidel von Einbrüchen im nahen Umfeld der Angerufenen und bauten Druck auf. Oftmals über ein bis zwei Stunden dauerten die strategisch emotional geführten Telefonate, und Bedrohungsszenarien nehmen von ganz allein Gestalt an.

Manche Betroffenen reagierten aufgrund des so aufgebauten Drucks prompt und händigten den Betrügern – sie schicken einen Boten – Geld oder Schmuck aus. In einem der Fälle belief sich der Schaden allein auf über 400 000 Euro. „Insofern hat die Zottewitzerin wirklich alles richtig gemacht! Einfach sofort das Gespräch beenden und die ortsansässige Polizei verständigen“, rät Jana Ulbricht.

