Nicht mehr Winter, noch nicht Frühling Beim Wetter geht es rauf und runter. Normal, meinen Experten beim Wetterdienst.

Wenn sich die Sonne mal ein paar Stunden herauswagt, sind auch in den Regionen um Sebnitz und Rugiswalde solche Bilder zu beobachten. © dpa

Regen, Kälte, grauer Himmel. Hört das denn nie auf? Vorerst nicht, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Meteorologe Florian Engelmann macht wenig Hoffnung auf Frühling. „Winter ist das aber auch nicht mehr“, so der DWD-Fachmann. Er kann auf seinen Wetterkarten immerhin erkennen, dass der Regen nachlässt. „Viel Sonne gibt es aber nicht. Sie scheint vielleicht mal kurz, und es wird milder“, meint Engelmann. Ein Zwischenhoch ist im Anmarsch, zehn Grad sind drin.

Doch das war es dann auch schon mit den guten Nachrichten. „Zum Wochenende kommt der nächste Tiefausläufer.“ Es bleibt zwar mild, das Quecksilber kann auf zwölf oder 13 Grad klettern. Aber es wird wieder nass. Keinesfalls können die Menschen in der Sächsischen Schweiz mit einem so schönen Sonnabend rechnen wie am vergangenen Wochenende. Der Frühling lässt weiter auf sich warten. „Da deutet sich noch gar nichts an, aber es ist ja auch Anfang März“, sagt Engelmann. (SZ/csp)

zur Startseite