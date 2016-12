Nicht mehr sprachlos Nach einer Kehlkopfoperation steht die Welt der Patienten Kopf. In einer Selbsthilfegruppe geben sie sich Halt und kämpfen um ihre Rechte.

Peter Helisch (links) und Jens Sieber engagieren sich in der Selbsthilfegruppe Kehlkopfloser. Die Stiftung Lichtblick der Sächsischen Zeitung unterstützt die Gruppe finanziell, nachdem eine Spendenbox gestohlen wurde. © André Braun

Im OP-Hemd turnt Peter Helisch durchs Krankenzimmer. Es ist die zigste Operation für den ehemaligen Straßenwärter. Wie viele es noch sein werden, wer weiß. Trotzdem sind „Heli“, wie er genannt wird, und sein Freund Jens Sieber fröhliche, optimistische Menschen, selbst nach etlichen Tiefschlägen. Sie eint dasselbe Schicksal: Der Kehlkopf wurde ihnen entfernt. Plötzlich ohne Stimme zu sein, das bedeutet häufig Isolation. Dagegen kämpfen sie vehement an – für sich selbst und für andere. Um Kehlkopflosen eine Stimme zu geben. „Nach einer Krebserkrankung ohne Kehlkopf zu sein, ist ein schweres Los“, sagt Jens Sieber. „Plötzlich ist man herausgerissen aus dem gewohnten Alltag, aus dem Beruf. Dass von heute auf morgen wegen der Stimmlosigkeit die meisten sozialen Kontakte verloren gehen, führt schlimmstenfalls zur Selbstaufgabe.“ Vorrangige Aufgabe sieht er in der Arbeit der Selbsthilfegruppe (SHG) deshalb darin, den Kontakt zu Betroffenen zu halten, ihnen den Alltag zu erleichtern. Jens Sieber wurde vor acht Jahren der Kehlkopf entfernt, zwei Jahre später engagierte er sich als SHG-Vorsitzender für andere. Inzwischen arbeitet er auch im Bundesvorstand mit.

Stolz zeigt er das immense Arbeitsprogramm der Selbsthilfegruppe Kehlkopfloser Mittweida und Umgebung, die zurzeit zwölf Mitglieder zählt. In Heli aus Gebersbach hat er einen engagierten Mitstreiter. An die hundert Termine haben beide dieses Jahr absolviert: Krankenbesuche, Sitzungen der Gruppe und Treffen mit anderen SHG, Vorträge stehen ebenso auf dem Programm wie Grillfest, Weihnachtsfeier und die Schifffahrt auf dem Kriebsteinsee. Aber auch die Hilfe bei manchmal zermürbenden Behördengängen.

Peter Helisch erklärt, weshalb vor allem Letzteres so wichtig ist. Auch ihm wurde vor acht Jahren der Kehlkopf entfernt. Er bekam eine Sprechprothese, die eine Verbindung zwischen Luft- und Speiseröhre schafft, durch die der Betroffene mit Lungenluft wieder durch den Mund sprechen kann. „Die 72 Monate Krankengeldzahlung waren vorüber, der Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente gestellt und er wurde abgelehnt. Obwohl die Therapie längst nicht abgeschlossen war, sagte man mir, dass ich arbeiten könne – stundenweise“, erklärt er. Seine Rentenansprüche durchzusetzen, dabei halfen ihm Jens Sieber und der VdK. Inzwischen hat Heli die sogenannte Speiseröhren- (Oesophagus-)Stimme gelernt, konnte sich das Stimmventil entfernen lassen. Trotzdem bleiben Beeinträchtigungen, Luftnot macht ihm oft zu schaffen, weitere OPs schließt er nicht aus. Trotzdem macht er anderen Mut und ermuntert sie, in der Gruppe mitzuarbeiten. „Über viele Probleme, die die Krankheit mit sich bringt, kann man sich unter Betroffenen und Angehörigen viel besser austauschen“, weiß Helisch. Deshalb trifft sich die Gruppe häufig, im Sommer im Sportlerheim in Milkau, in den Wintermonaten in Mittweida. „Wer keine Möglichkeit hat, selbst zu fahren, der wird abgeholt und nach Hause gebracht“, erklärt Jens Sieber.

Ein abwechslungsreiches Programm und Hilfen zu organisieren, das kostet Geld. „Einen Teil bekommen wir von den Krankenkassen“, so der Vorsitzende. Dieses Geld dürfe aber nur für bestimmte Aufwendungen wie etwa Raummiete, Büromaterial, Weiterbildung oder Fahrtkosten eingesetzt werden. Der Blumenstrauß für den Krankenbesuch, ein letzter Gruß für Verstorbene oder die Weihnachtsfeier oder das Grillfest fallen nicht in dieses Budget, müssen von Mitgliedsbeiträgen und Spenden bezahlt werden. Beides ist knapp. Umso sprachloser waren die SHG-Mitglieder, als vor einigen Wochen die bei Dierbooks in Waldheim aufgestellte und schon mit 200 Euro Trinkgeldern der Mitarbeiter sowie Spenden von Kunden gefüllte Spendenbox aus dem Geschäft gestohlen wurde. „Damit wollten wir eigentlich die Weihnachtsfeier, einen Dia-Vortrag und kleine Geschenke für Mitglieder im Krankenhaus oder zum Geburtstag bezahlen“, sagt Jens Sieber. Damit das alles nicht ins Wasser fallen muss, ersetzt die Stiftung Lichtblick der Sächsischen Zeitung den Verlust und legt noch 300 Euro drauf. Möglicherweise ein Grundstock für eine Schifffahrt auf der Elbe. „Das wünschen wir uns schon lange, denn bislang waren wir immer nur auf der Talsperre unterwegs“, sagt Jens Sieber. Leider scheiterte das Unterfangen bislang an den Kosten für den Bus zum Anleger. Darauf spart die Gruppe.

Inzwischen steht auch eine neue Spendenbox bei Dierbooks. „Diesmal mit einer Kette gesichert“, sagt Peter Helisch. Dass diese Box nicht wieder gestohlen wird, wünschen sich er und sein Freund Jens Sieber genauso wie noch mehr Mitglieder in der SHG. Noch zu oft würden Betroffene den Kontakt meiden. „Aber wer einmal da war, der bleibt auch“, ist sich Helisch sicher.

