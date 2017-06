Nicht mehr genügend Lehrer Endlich Ferien – und was dann? Im neuen Schuljahr drohen massive Unterrichtskürzungen.

Leere Klassenzimmer, weil kein Lehrer da ist: Im neuen Schuljahr könnte es an vielen Schulen so aussehen. Bisher ist in den Kreisen Bautzen und Görlitz noch nicht einmal die Hälfte aller offenen Stellen neu besetzt. © Dietmar Thomas

Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) gibt es offen zu: Die Bewerbersituation in Sachsen ist schlecht. In den Kreisen Bautzen und Görlitz aber ist sie noch viel, viel schlechter. Sie ist hier so schlecht, dass schon jetzt abzusehen ist: Im neuen Schuljahr werden viele Stühle in den Lehrerzimmern leer bleiben. Massive Unterrichtskürzungen werden die Folge sein.

„Jetzt rächen sich die Fehler der Vergangenheit“, sagt Petra Müller, Oberschullehrerin in Neusalza-Spremberg und stellvertretende Vorsitzende des Sächsischen Lehrerverbands. „Wir sind sehr unzufrieden und traurig, dass es die Landesregierung tatsächlich hat so weit kommen lassen.“

Wie prekär die Lage für das kommende Schuljahr in den Kreisen Bautzen und Görlitz tatsächlich ist, zeigt der Blick auf den aktuellen Zwischenstand im derzeit laufenden Einstellungsverfahren: Für die 217 offenen Lehrerstellen, die zum Schuljahresbeginn neu besetzt werden müssen, sind mit Stand von voriger Woche gerade mal 100 Arbeitsverträge unterschrieben. Zum überwiegenden Teil aber nicht von ausgebildeten Lehrern, sondern von Seiteneinsteigern, ohne die das Schulsystem in der Region mittlerweile überhaupt nicht mehr arbeitsfähig wäre. „Wir glauben nicht, dass in den sechs Wochen Ferien, die jetzt noch Zeit bleiben, ein Wunder geschieht“, sagt Petra Müller vom Lehrerverband. Alle Bewerbungen, die in der Regionalstelle der Bildungsagentur vorgelegen haben, seien ja bereits berücksichtigt. Besonders schwierig ist die Situation an den Oberschulen, weiß die 57-Jährige. Für die 80 freien Stellen haben nur acht Bewerbungen von ausgebildeten Lehrern vorgelegen.

Viele Langzeiterkrankte

Einzig bei den Gymnasien ist die Bewerbersituation noch ausgeglichen. Aber nur die wenigsten ausgebildeten Gymnasiallehrer seien auch bereit, beispielsweise an einer Oberschule zu unterrichten. Lieber würden sie dann in ein anderes Bundesland gehen. Auch die zusätzlichen finanziellen Anreize wie Zulagen und Höherstufungen, die die Landesregierung in einem zusätzlichen Maßnahmepaket beschlossen hat, würden da nur bedingt helfen. „So lange Sachsen seine Lehrer nicht verbeamtet, werden uns auch weiterhin viele Absolventen den Rücken kehren“, ist Petra Müller überzeugt. Die Erfahrung zeigt zudem, dass auch ältere Kollegen zum größten Teil nicht mehr bereit sind, länger als bis zum 63. Geburtstag zu arbeiten. „Die Kollegen können einfach nicht mehr“, sagt Petra Müller. „Das zeigt auch die große Zahl der Langzeiterkrankten.“

Mathias Peter, der Leiter der Bautzener Regionalstelle der Bildungsagentur, glaubt zwar auch nicht an Wunder, hofft aber zumindest, dass es in den kommenden Wochen noch gelingt, in den Lehrerzimmern ein paar Leerstellen mehr zu schließen. „Wir sind ja noch mitten im Einstellungsverfahren“, sagt er. Das werde sich auch noch bis in den Schuljahresstart hineinziehen. „Wir werden bis dahin noch alles uns Mögliche tun“, versichert der Regionalstellenleiter. Doch gerade im Regionalstellenbereich Bautzen, das will auch Mathias Peter nicht verschweigen, sprechen die Bewerberzahlen eine deutliche Sprache: Im Grund-, Förder- und Oberschulbereich seien die Bewerberzahlen „erheblich geringer“ als der Bedarf. „Unser Hauptziel ist, den Grundbereich abzudecken“, sagt Peter. „Gelingt das trotz größter Anstrengungen nicht, müssen wir Anpassungen in den Schulen vornehmen.“

Was er genau mit „Anpassungen“ meint, will er im Moment so deutlich noch nicht sagen. Das müsse zum Schuljahresbeginn je nach Situation mit den Schulleitern von Schule zu Schule individuell entschieden werden, sagt er. Bei der Lehrergewerkschaft weiß man aber bereits: Es kann nur auf massive Stundenkürzungen hinauslaufen. Bewerbungen für eine Lehrerstelle werden bei der Bautzener Bildungsagentur übrigens auch kurzfristig noch dankend entgegengenommen.Auf ein Wort

