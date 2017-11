Nicht jeder Müll ist Müll Die Lebenshilfe recycelt Handys, repariert alte Räder und macht Elektrogeräte wieder nutzbar. Ein Dienst für die Umwelt.

Holger Baumgart hat ein ruhiges Händchen für alte Handys. Innerhalb von zehn Minuten öffnet er diese und baut alle Bestandteile aus, die in größeren Mengen noch etwas Geld einbringen. Etwa Gold, Silber und Platin. Er gehört zu den 90 Menschen mit Behinderung, die für den Verein Lebenshilfe arbeiten. © Christian Juppe

Weggeworfen wird schnell – und manchmal auch ohne nachzudenken. Das erleben die Mitarbeiter des Vereins Lebenshilfe bei ihrer täglichen Arbeit auf den städtischen Wertstoffhöfen. Immer wieder geben Dresdner hier voll funktionstüchtige Flachbildfernseher, Radios, Lautsprecher oder HiFi-Anlagen zur Entsorgung ab. Dass viele Geräte noch in Ordnung sind, haben die Lebenshilfe-Mitarbeiter erst durch Probieren herausgefunden. Und daraus in diesem Jahr eine neue Geschäftsidee entwickelt.

Laut Michael Bohn, Leiter der Lebenshilfe Inpuncto-Werkstätten, hat der Verein seit April rund 50 noch funktionstüchtige Geräte weiterverkauft. „Geschulte Personen prüfen sie und unterziehen sie einem gewissen Dauertest. Denn nichts ist peinlicher, als wenn das verkaufte Gerät nach zwei Stunden kaputt ist“, sagt er. Zudem gibt die Lebenshilfe auf die Geräte ein Jahr Garantie. Bei Fernsehern programmieren die Mitarbeiter eine Universalfernbedienung neu und geben diese mit. Ein Flachbildfernseher, der dann im Gebrauchtwarenladen an der Hamburger Straße verkauft wird, kostet je nach Größe zwischen 20 und 70 Euro. Warum die vorherigen Besitzer die Geräte nicht privat weiterverkaufen oder zumindest verschenken, führt bei Michael Bohn nur zu einem resignierten Schulterzucken. „Es muss schnell gehen. Hauptsache sie sind die Dinge los“, sagt er.

Deshalb werfen viele Vorbesitzer die Geräte auf dem Wertstoffhof auch einfach in die normalen Container, statt in die Container für noch intakte Geräte, auf die extra hingewiesen wird. Immer wieder kommt es laut Bohn so zu unnötigen Defekten beim späteren Transport. Hier hofft er auf etwas mehr Umsicht jener Dresdner, die ihren Müll entsorgen.

Das neue Verwertungsprojekt, das den klangvollen Namen „Re-Start. Gib Dingen ein zweites Leben“ trägt, basiert auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Verein Lebenshilfe und der Stadt. Bereits seit 2010 zerlegen Menschen mit Behinderung im Auftrag der Stadt den anfallenden Elektronikschrott auf den Wertstoffhöfen. Das sind etwa 2 100 Tonnen pro Jahr. Vor einigen Jahren hat der Verein dann damit begonnen, Sammelbehälter für Handys an etwa 50 Orten in der Stadt – vor allem in Ämtern und Schulen – aufzustellen. Pro Jahr kommen so mittlerweile rund 4 000 gebrauchte Handys zusammen, die von Mitarbeitern wie Holger Baumgart innerhalb von zehn Minuten zerlegt werden. „Ich löse die Gold-, Silber-, Platin- und Tantalteile heraus“, sagt der 38-Jährige. Bis zu 55 Elemente des Periodensystems sind in Handys verbaut und bringen in der entsprechenden Menge noch etwas Geld ein.

Gewinne darf der Verein nicht erzielen, aber er muss das Arbeitsentgelt für die Behinderten aus eigener Kraft erwirtschaften. Dazu trägt auch das wohl bekannteste Projekt der Lebenshilfe bei: An der Werkstatt Löbtauer Straße können nicht mehr verkehrstüchtige Fahrräder abgegeben werden. Die Mitarbeiter setzen sie wieder instand und verkaufen sie, je nach Modell, für bis zu 80 Euro. Pro Jahr werden so circa 360 aufgearbeitete Räder abgegeben. Darüber hinaus bieten die Mitarbeiter einen Reparaturservice für kleine Defekte wie kaputte Reifen an. Mit ihrem Engagement gilt die Lebenshilfe als Paradebeispiel für die derzeit stattfindende Europäische Woche der Abfallvermeidung. Diese gilt als größte europaweite Veranstaltung zum schonenden Umgang mit wertvollen Ressourcen.

Dazu zählt auch das Thema Müllvermeidung. In Dresden werden auf einigen Wochenmärkten deshalb zum Beispiel spezielle Grillprodukte in die selbst mitgebrachten Gefäße gefüllt. In der Stura-Baracke der TU Dresden findet am Mittwoch um 14 Uhr ein RepairCafé für defekte Smartphones statt. Dabei zeigen die Veranstalter von Greenpeace Dresden auch, wie Verschleißteile ausgetauscht werden können. Das erforderliche Ersatzteil müssen die Interessenten selbst mitbringen.

