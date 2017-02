Nicht jede Schule wird bestreikt Am Mittwoch dürften viele Stunden ausfallen. Das sorgt für Aufregung bei den Eltern.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Verdi und der Beamtenbund haben für Mittwoch zum Streik aufgerufen. © Symbolbild/dpa

Die Gewerkschaften rufen am Mittwoch zum Arbeitskampf auf, von dem in Sachsen 1 300 öffentliche Schulen betroffen sein werden. Im Raum Riesa fällt die Beteiligung unterschiedlich aus. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium teilt mit, dass die Klassen fünf bis sieben nach einem gesonderten Stundenplan bis zur vierten Stunde unterrichtet werden. Für Schüler, die nach der vierten Stunde betreut werden müssten, sei eine Betreuung gesichert. Vom Städtischen Gymnasium heißt es nur, dass der Schnuppertag wie geplant stattfindet.

An der Riesaer Oberschule Am Sportzentrum wird am Mittwoch ganztägig gestreikt, sagt Schulleiter Edmund Weigl. Die Schüler der Abschlussklassen würden nach einem Sonderplan ganztägig unterrichtet. Der hinge von den zur Verfügung stehenden Lehrkräften ab. „Eltern von Schülern der anderen Klassen können ihre Kinder zur Betreuung in der Schule abgeben.“

Gestreikt wird auch an der Oberschule „Anne Frank“ in Stauchitz. Dort sei „bei Notwendigkeit“ die Betreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr gewährleistet. Bei der Oberschule Gröditz dagegen wird nicht gestreikt, heißt es. Regulären Unterricht will auch die Riesaer Oberschule Am Merzdorfer Park bieten. Dort findet auch der geplante Schnuppertag am Nachmittag statt.

Die Oberschulen Strehla und Nünchritz ließen eine SZ-Anfrage am Montag unbeantwortet. Ohnehin sei es schwer, eine komplette Streikliste zu erstellen, sagt Ursula-Marlen Kruse (SZ), Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Manche Schule würde sich erst spät zum Streik melden. Aufgerufen seien jedenfalls sämtliche Schularten. „Die Grundschulen achten allerdings besonders darauf, dass kein Kind bei der Kälte vor verschlossenen Türen steht.“ (SZ/csf)

