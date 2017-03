Nicht immer sind es die Hämorrhoiden Oberarzt Dr. Michael Kindler spricht über Beschwerden, über die niemand gern redet.

Dr. Michael Kindler ist leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie bei den Helios Weißeritztal-Kliniken in Freital. © Andreas Weihs

Herr Dr. Kindler, „Nicht immer sind es die Hämorrhoiden“ lautet der Titel Ihres Vortrags am Mittwoch in Klinikum Freital. Warum?

Immer wieder kommen Patienten mit Beschwerden im Analbereich zu uns und meinen, sie hätten Probleme mit den Hämorrhoiden. Das ist aber gar nicht immer der Fall. Vielmehr fällt es den Betroffenen schwer, zu äußern, was genau sie für Beschwerden haben.

Was sind das für Beschwerden, die die Patienten beschreiben?

Jucken, Zwicken, Nässen, manchmal auch Blutungen – das sind die häufigsten Probleme. Auch Störungen bei der Stuhlentleerung, etwa Verstopfungen, sind unangenehm. Meist sind die Ursachen für die Beschwerden harmlos. Allerdings können sie die Lebensqualität massiv beeinflussen, wenn man nichts dagegen unternimmt.

Welche Erkrankungen sind das?

Das ist ganz unterschiedlich. Das können Hauterkrankungen oder Ekzeme sein. Möglich sind auch Fissuren, also Risse in der Darmschleimhaut. Auch Fisteln treten öfter auf. Das sind röhrenartige Gänge, die sich im Analbereich bilden und entzünden können. Manchmal sind aber tatsächlich auch die Hämorrhoiden Auslöser für Beschwerden. Wichtig ist in jedem Fall, sich untersuchen zu lassen, um Darmkrebs auszuschließen.

Wie läuft so eine Untersuchung ab?

Zu einer rektalen Untersuchung gehört in der Regel das Abtasten des Analkanals mit dem Finger. Eine weitere Möglichkeit ist die Rektoskopie. Dabei wird ein Endoskop 15 Zentimeter in den Enddarm eingeführt. Das ist eine unaufwendige Methode, die auch keine weitere Vorbereitung benötigt und auch sofort vorgenommen werden kann. Etwas anders läuft es bei der Koloskopie, also einer Dickdarmspiegelung. Dabei muss der Darm vollständig entleert sein.

Was sind die Ursachen für Beschwerden im Analbereich?

Es gibt unterschiedliche Gründe. Hauterkrankungen können durch eine zu strenge oder zu geringe Hygiene entstehen. Auch die Stuhlentleerung kann eine Rolle spielen. Zu starkes Pressen, schwere körperliche Tätigkeit oder Übergewicht können etwa zu Problemen mit den Hämorrhoiden führen. Bei Fisteln ist die Ursache oft eine Entzündung bestimmter Duftdrüsen, die aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen noch da sind, aber keine Funktion mehr haben.

Wie werden solche Probleme behandelt?

Das hängt von der Erkrankung ab. Fisteln werden operativ entfernt. Fissuren lassen sich, je nach Ausprägung, operieren oder mit einer Salbe behandeln. Auch bei Hämorrhoiden ist nicht zwangsläufig eine Operation nötig.

Gibt es Altersgruppen, die von Darmbeschwerden besonders betroffen sind?

Nein, gibt es nicht. Betroffen sind alle Altersgruppen ab 18 Jahren und Männer genauso wie Frauen. Das Risiko, insbesondere an Darmkrebs zu erkranken, steigt mit dem Alter. Jährlich werden in Deutschland 70 000 Neuerkrankungen registriert. Deshalb empfehlen wir, sich ab dem 55. Lebensjahr regelmäßig untersuchen zu lassen, auch wenn man keine Beschwerden hat. Die Kosten für die Spiegelung werden ab diesem Alter von der Krankenkasse übernommen.

Die Betroffenen reden ungern über ihre Beschwerden. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass Sie am Mittwoch vor einem leeren Saal stehen?

Nein. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Patienten ihre Scheu verlieren, wenn sie wissen, dass sie unter Menschen sind, denen es genauso geht. Es gibt auch die Möglichkeit, zu unserer proktologischen Sprechstunde zu kommen.

Das Gespräch führte Carina Brestrich.

„Nicht immer sind es die Hämorrhoiden“, Mittwoch, 8. März, 17 Uhr, Klinikum Freital, Bürgerstraße 7.

Zweimal pro Woche gibt es eine proktologische Sprechstunde. Dafür braucht man einen Überweisungsschein.

