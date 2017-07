„Nicht immer nur schimpfen“ Unternehmer Holger Schmidt führt auf seiner Firmenseite ein Blog mit privaten Inhalten. Er will zum Nachdenken anregen.

Herr Schmidt, warum sind Sie und Ihr Team unter die Blogger gegangen?

Dazu könnten Sie zum Beispiel folgenden Blog-Eintrag lesen: Ich will Meißen in ein besseres Licht rücken. Aber Scherz beiseite. Kurz gesagt geht es darum, nicht nur über Dinge zu schimpfen, sondern aktiv mitzuwirken, dass sich etwas zum Besseren verändert. Wir möchten als Unternehmen in unserer Stadt mitwirken und auf Themen aufmerksam machen, die relevant sind. Zudem ist uns aufgefallen, dass Kunden sich sehr dafür interessieren, wer hinter dem Unternehmen Teppich Schmidt steht. Sie nehmen Anteil an unserem Leben, erkundigen sich nach den Kindern, nach Mitarbeitern oder wollen einfach unsere Meinung zu etwas erfahren.

Wie finden Sie die Themen für die Beiträge?

Ziel ist es, einen Mix hinzubekommen. Berufliche, private und gesellschaftliche Themen sollten sich abwechseln. Dazu haben wir uns von Rainer Wälde beraten lassen. Er ist ein echter Profi für das Thema: Wie werde ich im Mittelstand zur Marke. Von ihm haben wir dahingehend sehr viel gelernt. Natürlich gibt es auch immer wieder aktuelle Anlässe, über die es zu berichten gilt.

Schreibt immer der Chef oder dürfen die anderen auch mal ran?

Zumeist kommt der Entwurf von einem Mitarbeiter oder von mir. Wir haben zum Beispiel einen jungen Kollegen, der für sein Leben gern schreibt. Dann schauen wir gemeinsam über das Thema und den Text und arbeiten daran.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie?

Es ist schon so, dass die privaten Themen intensiver gelesen werden. Aber auch auf die anderen Beiträge werden wir regelmäßig angesprochen. Vielfach höre ich die Äußerung, dass die Zeilen jemandem aus der Seele gesprochen hätten, und manchmal erhalte ich auch Widerspruch zu meinen Blockbeiträgen. Reaktionen kommen übrigens durchaus nicht nur von jungen Leuten. Ältere Leute sind mittlerweile oft schon beleidigt, wenn man bezweifelt, ob sie überhaupt eine E-Mail-Adresse haben.

Ist das Bloggen ein Versuch, das Internet stärker zu nutzen?

Richtig. Es gehört zu einer Gesamtstrategie. Wir pflegen mittlerweile eine eigene Seite beim Sozialen Netzwerk Facebook. Über diesen Kanal bekommen wir nicht zuletzt wertvolle Hinweise, wo wir unsere Arbeit noch optimieren können. Dem Medium Internet dürfen wir uns nicht verweigern. Wenn wir dort mitmachen, soll es aber Hand und Fuß haben. So wie der Blog. Wir möchten im Internet als modernes, familiengeführtes Unternehmen auftreten und sichtbar sein.

Weshalb ist Ihnen das so wichtig?

Als Holger Schmidt stehe ich für das Unternehmen Teppich Schmidt in Meißen und für seine Produkte. Wir denken, dass dies heute ganz besonders wichtig ist, wo vieles so beliebig und austauschbar geworden ist. Wir sind das nicht. Wir stehen mit unserem Namen für Qualität, Pünktlichkeit, Sauberkeit, gute Preise. Die Leute möchten gern wissen, welcher Mensch hinter einem Produkt, hinter einer Leistung steht. Auf dieses Bedürfnis gehen wir auch mit dem Blog ein.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

