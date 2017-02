Nicht immer nur billig bauen Stadtrat Andreas Kruschel hat ein Problem mit der Vergabe öffentlicher Aufträge. Deshalb stimmte er jetzt gegen einen Bootshaus-Auftrag.

Hier soll er hin, der neue Bootshauskomplex an der Festwiese in Radebeul-West. Die alte Halle ist gerade erst abgerissen worden. Wenn das Wetter es zulässt, soll der Bau starten. Bei einer Auftragsvergabe für den Rohbau wurde jetzt grundsätzliche Kritik an der Vergabepraxis laut. © Norbert Millauer

Die Roßweiner Firma Werner Stowasser Bau GmbH erhält den Auftrag für den erweiterten Rohbau des Bootshauskomplexes an der Festwiese in Radebeul-West. Das haben die Stadträte diese Woche beschlossen. Doch nicht alle. Andreas Kruschel, Freie Wähler, hob die Hand zur Gegenstimme. Als Einziger. Aber nicht, weil er etwas gegen die Firma oder gegen das Vorhaben selbst hat. Sondern weil es ihn stört, dass die Stadt sich wieder für den billigsten, preisgünstigsten Bieter entschieden hat, wie er sagt.

Dabei ist das Unternehmen mit seinem Angebot sogar noch unter der Kostenberechnung des zuständigen Architekturbüros geblieben, die bei 620 000 Euro liegt. Die Roßweiner wollen die Arbeiten für rund 592 000 Euro schaffen. In der Stadtverwaltung ist man froh darüber, dass die Angebotseingänge für die Rohbauarbeiten im Limit liegen und bisher keine weit über den Schätzungen liegenden Summen auftauchten. Demnächst werden weitere Lose ausgeschrieben, heißt es. Sobald der Winter es zulässt, sollen die Arbeiten starten.

Die Stadträte sind nicht zuletzt davon angetan, dass nach langem Vorlauf endlich was passiert auf dem Areal an der Elbe. Auch Andreas Kruschel. Nur mit dem Wie ist er nicht glücklich. Und macht sich deshalb mit seinem Nein mal Luft über die Vergabepraxis an sich, wie er nach der Abstimmung erklärt.

Das ewige Billig, Billig mache Firmen, Stadt und Staat kaputt. Das will der Stadtrat nicht nur auf den Bootshauskomplex beziehen. Sondern auf viele andere Bauvorhaben. Natürlich weiß er, dass es Vorschriften für die Vergabe gibt. Doch die Regeln müssten hinterfragt werden. Er habe sich das über Jahre angeschaut. Alles werde immer teurer, die Materialkosten steigen ständig, nur für die Auftragsvergabe ändert sich nichts, kritisiert Kruschel.

Immer nur die preiswertesten Angebote zu nehmen, gehe zulasten der Qualität – aus Sicht des Stadtrates das A und O – und wirke sich auch auf die Löhne ungünstig aus, die sowieso schon nicht die höchsten seien. Dazu kämen sehr lange Fertigungszeiten und Belastungen für die Bürger, beispielsweise durch Umleitungen.

In der jüngeren Stadtgeschichte finden sich einige Bauprojekte, die nicht zum angekündigten Termin fertig wurden. Darunter die Serkowitzer Straße und das Pestalozzi-Schulhaus.

In der Vergangenheit ging da manches flotter. Andreas Kruschel nennt die Schmalspurbahn. 16 Kilometer Gleis wurden in einem Jahr gebaut, von 1883 bis 1884. Ob das heute noch zu machen wäre? Nicht zu vergessen der gute alte Spruch: Wer billig kauft, kauft zweimal. Bei 13 Anbietern wie im Falle des Bootshallen-Rohbaus hätte man nicht den Billigsten nehmen müssen, so Kruschel. Der Stadtverwaltung zufolge sei vom Architekturbüro im Bietergespräch hinterfragt worden, ob die kalkulierten Preise ausreichen, was nach Prüfung der Angaben bestätigt wurde.

Er verstehe Andreas Kruschel von der menschlichen Seite her, sagt OB Bert Wendsche (parteilos). Doch es gebe Regeln. Und die besagen, dass der wirtschaftlichste Bieter zu nehmen ist, nicht der billigste. Zwar stehen mehrere Ausschreibungsarten zur Verfügung, je nach Wertgrenze. Auf jeden Fall müssten große Vorhaben immer öffentlich ausgeschrieben werden. In Sachsen ist eine sogenannte freihändige Vergabe bis 25 000 Euro möglich, eine beschränkte Ausschreibung zum Beispiel bei Ausbaugewerken bis 50 000 Euro, informiert die ständige Konferenz der Auftragsberatungsstellen im Internet.

Für den Erfolg öffentlicher Ausschreibungen sei es wichtig, die Anforderungen so festzulegen, dass von vornherein Qualität zu erwarten ist, sagt der OB. Indem das unter anderem beim Material klar definiert wird. Würde nicht der Wirtschaftlichste ausgewählt, müsse dem Bieter nachgewiesen werden, dass er die erforderliche Qualität nicht bringen kann.

Trotzdem ließen sich Reinfälle nicht ganz vermeiden. Im Durchschnitt trete einmal im Jahr ein besonders schwieriger Fall auf, sagt Wendsche. So könne er sich an einen Schulbau erinnern, bei dem es Ärger mit der Trockenbaufirma gab, was bis zum Regress führte. Noch schwieriger seien Insolvenzfälle. „Auch das hatten wir schon.“ Da kann es passieren, dass die Stadt auf dem Schaden sitzenbleibt.

Für Andreas Kruschel stehen nicht einzelne Vergaben, sondern die Praxis an sich infrage. Damit das nicht in diesem Trott weitergeht, sucht er jetzt einen Weg, darüber eine Diskussion im Stadtrat anzuschieben und will dazu demnächst auch den OB ansprechen.

