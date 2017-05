Nicht genug Nervenärzte? Ein Kreisrat wagt den Selbsttest und bekommt nicht auf Anhieb einen Termin. Wie prekär ist die Lage?

Ein psychischer Notfall und die Klinik verweist auf einen Termin in zwei Wochen? Diese Erfahrung will Kreisrat David Rausch (Die Linke) gemacht haben. „Eine psychische Erkrankung kann jeden treffen und das schon morgen“, sagte er bei der jüngsten Sitzung des Kreistages. Hintergrund war die Vorstellung des aktualisierten Kreispsychiatrieplanes. Rausch kritisierte, dass es in der Region an ausreichend Plätzen zur Behandlung und Betreuung der Betroffenen fehle. Auch Parteikollegin Elgine Tur de la Cruz bemängelt das. Denn nach wie vor gibt es im südlichen Zipfel des Landkreises nur sehr wenige Angebote für die psychisch Kranken. Das Problem: „Den Betroffenen sind lange Wege für ambulante Angebote nicht zuzumuten“, so die Leisnigerin. Die Ärztin appellierte an die Verwaltung, mehr für die Ansiedlung von Angeboten für die Patienten zu tun, entsprechende Räume zur Verfügung zu stellen.

Dass es Probleme bei der Notfallversorgung gibt, kann Tur de La Cruz nicht bestätigen. Für ihre Patienten bekomme sie in der Regel immer früh genug einen Termin bei den Fachärzten. Das sagt auch Dr. Rudolf Lehle, ärztlicher Direktor des Fachkrankenhauses Bethanien in Hochweitzschen. „Für die Notfallversorgung ist gesorgt.“ Bekommt der Patient eine Überweisung mit der Dringlichkeit B, steht ihm ein Termin innerhalb von vier Wochen zu.

„Bleiben seine Eigenbemühungen erfolglos, kann er das Terminservicetelefon der Kassenärztlichen Vereinigung (KVS) um Unterstützung bitten. Hier gilt die gleiche Frist“, erklärt Sprecher Dr. Ingo Mohn. Seit Januar 2016 gibt es den Service. Bisher gingen sachsenweit 3 353 Vermittlungsgesuche ein. Über 600 mit dem Ziel, einen Termin beim Neurologen zu bekommen. „Diese sind somit die am häufigsten nachgefragte Fachgruppe“, so Mohn. Am dritthäufigsten gefragt seien die Psychiater.

Genügend ambulant tätige Nervenärzte gibt es laut der KVS im Döbelner Raum. Sowohl die Region (190 Prozent), als auch Freiberg (113 Prozent) und Mittweida (183 Prozent) sind nach aktuell gültigen Richtlinien sogar überversorgt. „Somit dürfen keine weiteren Ärzte zugelassen werden“, sagt Dr. Ingo Mohn. Aber gerade im Bereich der fachärztlichen Versorgung sieht der Landkreis „Optimierungsbedarf“, wie Kreissprecher André Kaiser sagt. Es gebe aber auch Bereiche, in denen bedarfsgerecht versorgt werden kann. Probleme gibt es noch aus einem anderen Grund: Früher habe es noch den Facharzt für Psychiatrie und Neurologie gegeben. Heute nicht mehr, wie Dr. Ingo Mohn erklärt. Viele Patienten benötigen beide Experten. Die Konsequenz: Die Betroffenen müssen zu zwei Medizinern. Die Auftrennung der Fachgruppen sei in den Bedarfsplänen bisher nicht berücksichtigt worden, so Mohn.

Rund 1,5 Millionen Euro gibt der Kreis pro Jahr für Betreuungsangebote für Betroffene aus. Dem gegenüber stehen etwa 500 000 Euro Einzahlungen, unter anderem durch den Freistaat. Neben den Fachkliniken in Hochweitzschen, Chemnitz und Zschadraß, die für die Patientenversorgung mit aufkommen, gibt es in Mittelsachsen fünf sozialtherapeutische Wohnstätten, drei Kontakt- und Beratungsstellen sowie drei Suchtberatungsstellen. Darüber hinaus sind an den Landratsämtern in Döbeln, Mittweida und Freiberg jeweils sozialpsychiatrische Dienste ansässig. „Die Versorgung in der Region Döbeln ist eigentlich relativ gut“, bescheinigt Elgine Tur de la Cruz. Einen Überblick über die Hilfsangebote gibt die Broschüre „Suizid ist kein Ausweg“, die Landkreis und Fachkrankenhaus zusammen herausgegeben haben.

„Wir wissen, dass der Plan nicht in jeder Hinsicht optimal ist, aber uns ist es gelungen, die Struktur von nach der Wende zu erhalten“, sagt Matthias Gröll, Psychiatriekoordinator des Landkreises. Der Plan wurde dem Kreistag vor vier Jahren in erster Fassung vorgelegt. „Damals wurde er einstimmig beschlossen“, so Gröll. Das neue Dokument sei lediglich eine Fortschreibung des bereits Bekannten. Der Kreis ist laut Jörg Höllmüller, zweiter Beigeordneter des Landkreises, dazu verpflichtet, einen solchen Plan zu erstellen, um die 45-prozentige Förderung durch den Freistaat zu erhalten. Die Leistungen der ambulanten Psychiatrie- und Suchtkrankenhilfe gehören zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Der aktualisierte Plan wurde mit vier Gegenstimmen und 14 Enthaltungen mehrheitlich beschlossen.

