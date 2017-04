Nicht gehört, nichts gesehen, nichts bemerkt Mit 81 Jahren sitzt ein Mann aus Weinböhla erstmals vor Gericht. Die vorgeworfene Tat kann ihn teuer zu stehen kommen.

Tiefe Schrammen hat der 81-Jährige an seinem eigenen Auto. Das andere Fahrzeug ist auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Dennoch will der Mann den Unfall nicht bemerkt haben. © Polizei

Seit mehr als 40 Jahren fährt der Weinböhlaer mit dem Auto, hatte noch nie einen Unfall, nie einen Punkt in Flensburg und auch nichts mit der Polizei zu tun, beteuert er. Nun aber sitzt der 81-Jährige wegen einer vorsätzlichen Verkehrsstraftat sogar vor Gericht. Er soll einen Unfall verursacht und danach abgehauen sein.

Der Weinböhlaer fährt am Vormittag des 24. Oktober zu einem Arzttermin nach Coswig. Auf dem unbefestigten Parkplatz des Ärztehauses will er parken. Doch die Lücke, die er sich ausgesucht hat, ist viel zu eng. Er versucht es wohl noch ein zweites Mal, aber auch da klappt es nicht. Deshalb fährt er vom Parkplatz weg, sucht sich eine andere Stellfläche in einiger Entfernung. Dort schließlich stellt er seinen Seat Ibiza ab und läuft zurück zum Ärztehaus.

Als er gerade im Sprechzimmer ist, wird er mit dem Vorwurf konfrontiert, bei seinen Einparkversuchen einen Skoda auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt zu haben. Doch der Rentner hat angeblich nichts gesehen, nichts gehört, nichts bemerkt. „Dass ich an meinem eigenen Auto einen Schaden hatte, sah ich erst, als die Polizei eingetroffen war“, sagt der Mann. Die Beschädigungen an dem Skoda sieht er vor Gericht das erste Mal auf Fotos. „Und das war so teuer“, fragt er ungläubig. Tatsächlich ist an dem Skoda ein Schaden laut einem Gutachten von 2 900 Euro entstanden. Bei seinen Ein- und Ausparkversuchen beschädigte der Mann auch noch ein Fahrrad. Der Schaden an diesem ist mit 67 Euro aber vergleichsweise gering.

Die Polizei nimmt dem Mann erst mal den Führerschein und die Autoschlüssel ab, macht einen Atemalkoholtest. Nachdem dieser 0,0 Promille ergibt, bekommt er alles zurück und darf nach Hause fahren. Inzwischen ist der Führerschein vorläufig sichergestellt. „Ich bin auf das Auto angewiesen, fahre fast täglich. Es trifft mich äußerst hart, wenn die Fahrerlaubnis weg ist“, sagt er.

Das gegnerische Auto gehört einer 27 Jahre alten Frau aus Diesbar-Seußlitz. Die Versicherung des Angeklagten hat den Schaden vollständig reguliert. Dennoch beharrt der Angeklagte darauf, dass er nichts von einem Unfall mitbekommen hat.

Mitbekommen haben es dagegen Patienten in dem Wartezimmer. Eine 40-jährige Großenhainerin schaute gerade aus dem Fenster. „Er wollte vorwärts einparken, hat das andere Auto berührt. Es hat sich leicht bewegt“, sagt sie. Beim Rückwärtsfahren habe er ein Fahrrad beschädigt und es dann noch einmal mit dem Einparken versucht. Dabei sei er wieder angefahren. Andere Leute im Wartezimmer hätten zudem ein Geräusch gehört. „Er hat es zweimal probiert und ist zweimal angefahren“, sagt die Zeugin.

Für Richter Michael Falk spricht aus Erfahrung aus ähnlichen Verfahren vieles dafür, dass der Angeklagte die Beschädigung hätte bemerken müssen. Doch für eine Verurteilung reicht das nicht aus. So entscheidet das Gericht, ein Gutachten anfertigen zu lassen. Ein Sachverständiger soll feststellen, ob die Schäden an beiden Autos zueinander passen und wenn ja, ob ein oder zwei Anstöße vorliegen und ob diese akustisch, visuell und taktil wahrnehmbar waren.

Frühestens in sechs Wochen wird das Gutachten vorliegen, bis dahin wird das Verfahren ausgesetzt. Wird der Weinböhlaer verurteilt, muss er auch die Gutachterkosten bezahlen. Sein Führerschein bleibt bis zum nächsten Termin weiter in Verwahrung. Möglicherweise ist sogar ein weiteres Gutachten nötig. Eines darüber, ob der 81-Jährige überhaupt noch in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug führen zu können.

