Nicht aufs Eis gehen!

Nicht auf das Eis der Talsperre Kriebstein gehen! © dpa

Kriebstein. Der Zweckverband Kriebsteintalsperre warnt ausdrücklich vor dem Betreten der Eisfläche der Talsperre Kriebstein. Durch Staupegel-Schwankungen habe sich das Eis in weiten Bereichen der Talsperre schon gesetzt und sei geborsten, sodass in diesen Abschnitten schon Wasser auf die Eisfläche gelaufen ist. „Wer die Eisfläche betritt, begibt sich in Lebensgefahr!“, so Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes.

