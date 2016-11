Nicht arrogant, aber gnadenlos Beim WM-Qualifikationsspiel in San Marino hat Bundestrainer Joachim Löw klare Ziele.

Für Weltmeister Benedikt Höwedes ist es „ein bisschen wie Bezirksliga“ – von einem Länderspiel-Rekordsieg wollte Joachim Löw aber trotzdem nichts wissen. „Diese Zeiten sind vorbei. Das ist nicht das Ziel. Unser Ziel ist es, nicht arrogant zu sein, unser Spiel gnadenlos durchzuziehen, Tore und ein klares Ergebnis zu erzielen“, sagte der Bundestrainer vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag in Serravalle gegen den Fußball-Zwerg San Marino.

Der höchste Länderspielsieg der DFB-Geschichte liegt immerhin schon 104 Jahre zurück: Im Juli 1912 gab es ein 16:0 gegen Russland. Im November 2006 hatte Deutschland dann beim 13:0 in San Marino das zweithöchste Ergebnis und den bislang höchsten Auswärtssieg erzielt. „Das war schon eine Ausnahme“, betonte Löw am Donnerstag in Rimini. Zumal sich auch die Amateure aus San Marino entwickelt hätten. „Eines können die Spieler: Sie sind in Italien ausgebildet, sie können gut verteidigen“, sagte Löw. Doch: „Es liegt an uns, wie viele Tore wir machen, nicht an San Marino.“ Verzichten muss er auf die verletzten Jerome Boateng, Julian Draxler und Toni Kroos. Kapitän Manuel Neuer sagte wegen eines Infekts ebenso ab wie Julian Brandt.

Für Neuer wird gegen San Marino Marc-André ter Stegen im Tor stehen. Darauf legte sich Löw bereits fest. Zudem verriet er, dass neben Gomez in San Marino auch Ilkay Gündogan beginnen wird. (sid)

TV-Tipp: RTL überträgt die Partie gegen San Marino ab 20.45 Uhr live.

