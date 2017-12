Nicht alles darf abgerissen werden Am Bahnhof Ebersbach sollen Nebengebäude weg. Der Denkmalschutz hat Einwände.

Bahnhof Ebersbach © Matthias Weber

Die Deutsche Bahn (DB) Netze ist bestrebt, Nebengebäude am Bahnhof in Ebersbach abzureißen. Das bestätigt Bernd Noack, Beigeordneter der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Eine entsprechende Information zum Zwecke der Abstimmung hat das Unternehmen im zweiten Quartal dieses Jahres an die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf geschickt. Außerdem hat die DB eine denkmalrechtliche Genehmigung beim Landratsamt Görlitz eingeholt, berichtet der Beigeordnete. Das Landratsamt versagt der DB Netze den Abriss für den Wasserturm und den langen Lokschuppen. Dem Abbruch des nördlichen Lagerschuppens wird dagegen zugestimmt, bestätigt Bernd Noack. Er unterstreicht, dass die Stadt daran interessiert ist, die Flächen nach dem Abriss zu erwerben. Damit soll das Parkplatzproblem am Bahnhof entschärft werden, wovon vor allem Pendler profitieren sollen.

Von Seiten der Deutschen Bahn wird auf SZ-Anfrage bestätigt, dass das Unternehmen bestrebt sei, die Fläche am Bahnhof Ebersbach zu veräußern.

zur Startseite