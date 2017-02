Nicht alle Lehrer streiken mit Die Gewerkschaften rechnen mit einer großen Streikbeteiligung. Doch nicht überall fällt am Mittwoch der Unterricht aus.

An vielen sächsischen Schulen wird gestreikt. © Arvid Müller

Bischofswerda. Cathrin Schaad geht am Mittwoch nicht zur Arbeit. Die Förderschullehrerin aus Bautzen streikt. Gemeinsam mit vielen Kollegen aus vielen Schulen der Region wird sie zur Kundgebung nach Dresden fahren. Die Lehrergewerkschaft GEW hat neun Buslinien organisiert. „Wir rechnen wieder mit einer hohen Beteiligung“, sagt Kreisvorsitzender Eckehard Koch. – Für Cathrin Schaad steht außer Frage, dass sie sich auch diesmal am Warnstreik beteiligt. „Es geht um mehr Geld für alle Kollegen“, sagt die 53-Jährige. Um sechs Prozent sollen die Tarifgehälter im öffentlichen Dienst steigen, fordern die Gewerkschaften. „Das wäre auch ein wichtiger Schritt dahin, den Lehrerberuf wieder attraktiver zu machen“, sagt Cathrin Schaad. An ihrer Förderschule kann der reguläre Stundenplan schon seit Jahren nicht mehr vollständig abgedeckt werden, weil Lehrer fehlen, erzählt sie. Und das sei nicht nur an ihrer Schule so. „Auch der Krankenstand unter den Kollegen ist sehr hoch“, sagt Cathrin Schaad. Und das liege nicht nur an der Erkältungszeit, sondern vor allem auch an der psychischen Belastung.

Zum Warnstreik im aktuellen Tarifkonflikt haben die Gewerkschaften flächendeckend alle Lehrer in Sachsen aufgerufen. Aber nicht alle Kollegen streiken mit. „Jeder kann das für sich selbst entscheiden“, erklärt der Schulleiter des Bautzener Melanchthon-Gymnasiums, Karsten Vogt. An seiner Schule liegt eine Liste aus, in die sich bis zum Dienstagvormittag alle Kollegen eintragen können, die von ihrem Streikrecht Gebrauch machen wollen. Danach will Karsten Vogt entscheiden, ob am Mittwoch Unterricht stattfinden kann oder nicht. Erfahrungsgemäß eher nicht, ahnt der Schulleiter. Auf jeden Fall aber muss er eine Notbetreuung für alle Kinder organisieren, die nicht ohne Weiteres zu Hause bleiben können.

Ganz normaler Unterricht in Burkau

Einige Schulen, wie beispielsweise das Humboldt-Gymnasium in Radeberg, haben den Eltern bereits mitgeteilt, dass gestreikt wird und sie darum gebeten, die Schüler möglichst zu Hause zu lassen. Es wird aber auch Schulen geben, an denen der Unterricht ganz normal stattfindet, so beispielsweise an der Grundschule in Burkau, an der nur ein einziger Kollege mitstreikt. An der Oberschule in Pulsnitz streikt ebenfalls nur ein Teil der Lehrerschaft. Hier wird nach einem Vertretungsplan unterrichtet.

Begründen müssen die Lehrer nicht, warum sie sich für oder gegen eine Beteiligung am Streik entscheiden. Offenbar spielt dabei aber der Unterrichtsausfall eine große Rolle. „Natürlich wissen wir, dass Unterrichtsausfall eine große Belastung darstellt“, heißt es dazu im Elternbrief der Lehrergewerkschaft GEW. Nur in den seltensten Fällen seien aber Arbeitskämpfe die Ursache. „Es fällt Unterricht aus, weil die Personaldecke viel zu kurz ist, weil es an Lehrernachwuchs fehlt und weil Lehrkräfte der stark gestiegenen Arbeitsbelastung gesundheitlich nicht mehr gewachsen sind“, sagen die Gewerkschafter. Und gerade auch deswegen sei es ihnen wichtig, mit einem Warnstreik Flagge zu zeigen – eben auch für eine gute und verlässliche Bildung, die es nur mit ausreichend Personal und den entsprechenden Arbeitsbedingungen gebe. Die Vergütung, so heißt es, sei dabei ein wesentlicher Schlüssel zur Lösung der aktuellen Probleme.

Spätestens am Dienstag werden alle Eltern von den Schulleitern eine schriftliche Information erhalten, ob und in welchem Umfang am Mittwoch Unterricht stattfindet oder nicht. „Die Entscheidung darüber liegt im Ermessen der Schulen“, erklärt Angela Ruscher von der Bautzener Bildungsagentur. Unabhängig davon darf aber auch an einem Streiktag keine Schule vollständig geschlossen bleiben. Eine angemessene Notbetreuung muss überall gesichert sein, sagt die Sprecherin. Eltern dürfen ihre Kinder auch nicht von vornherein zu Hause lassen, wenn sie dazu von der Schule nicht ausdrücklich gebeten werden.

zur Startseite