Nicht alle Lehrer streiken Einige Schulen informierten, wie der Unterricht am Mittwoch dennoch ablaufen soll.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Verdi und der Beamtenbund haben für Mittwoch, 12 Uhr, zum Streik aufgerufen. © Symbolbild/dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Verdi und der Beamtenbund haben für dem morgigen Mittwoch, 12 Uhr, zur Kundgebung nach Dresden und zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaften fordern für die Landesbediensteten sechs Prozent mehr Gehalt. Von einigen Schulen bekam die SZ eine Nachricht, ob sie sich daran beteiligen und wie die Schüler betreut werden.

Schulleiter Harald Schmoz von der Oberschule Weinböhla informierte, dass die Schule von 7 bis 15 Uhr bestreikt werde. Die Klassen würden nach einem gesonderten Stundenplan unterrichtet. Von der Leonhard-Frank-Oberschule in Coswig heißt es, dass nicht alle Kollegen streiken. Die Betreuung der Schüler erfolgt bis 12 Uhr. Schulleiter Michael Ufert von der Oberschule Heinrich Zille in Radeburg teilte mit, dass das Kollegium beschlossen habe, nicht am Streik teilzunehmen.

Die Kurfürst-Moritz-Schule in Boxdorf informierte, dass einige Kollegen streiken. Für die Schüler der Klassen fünf bis sieben werde Unterricht spätestens ab dem zweiten Block und bis zum Mittag gehalten. Danach kann als Betreuung die Lernzeit genutzt werden, so Schulleiter Heiko Vogel.

zur Startseite