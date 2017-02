Nicht alle Lehrer streiken Am Mittwoch fällt in vielen Schulen der Region Unterricht aus. Allerdings nicht überall.

Am Mittwoch bleiben vielerorts die Klassenzimmer leer. © Arvid Müller

Die Beteiligung an dem für Mittwoch in Dresden angesetzten Streik durch Lehrer aus Schulen der Region fällt nach Stichproben der SZ komplett unterschiedlich aus. Während aus der Marja-Grollmuß-Oberschule Schleife das gesamte Kollegium in die Landeshauptstadt fährt, bleiben die Lehrerinnen und Lehrer der Fürst-Pückler-Grundschule Bad Muskau an der Schule und halten Unterricht. Differenziert fällt das Bild an der Bruno-Bürgel-Oberschule Weißwasser aus. Laut Schulleiter Dirk Nieter beteiligt sich nur ein Teil an dem Streik (zwölf Lehrer), ein weiterer bleibt an der Einrichtung (acht Lehrer). Einige der Lehrkräfte haben zudem unterrichtsfrei oder sind krankgemeldet. Insgesamt unterrichten 29 Lehrer an der Schule.

Im Falle einer Streikbeteiligung steht für diejenigen Schüler, die nicht zu Hause bleiben können, in aller Regel eine Betreuung zur Verfügung. In der Bruno-Bürgel-Oberschule beispielsweise ist das in der Kernzeit von 7.55 bis 13 Uhr der Fall. Unterricht findet keiner statt. Die Schüler und Eltern wurden oder werden über die Veränderung informiert. Am Donnerstag geht alles wieder seinen gewohnten Gang.

Die Gewerkschaften Verdi und GEW sowie der Beamtenbund rufen insgesamt 80000 sächsische Landesbeschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Davon betroffen sind neben den nicht verbeamteten Lehrern, auch die Beschäftigten in Landesämtern und Ministerien. Am Mittwoch ist für 12 Uhr auf dem Carolaplatz in Dresden eine zentrale Kundgebung geplant.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder Verbesserungen im Gesamtvolumen von sechs Prozent. Auszubildende sollen unter anderem 90 Euro mehr bekommen. (SZ/sdt)

