NFV-Jungs knapp am Podest vorbei Bei den Sachsenmeisterschaften fehlt im kleinen Finale gegen RB Leipzig nicht viel.

Den Regionalmeistertitel hatten die D-Junioren des NFV Gelb-Weiß Görlitz mit einem sensationellen 2:0-Sieg im Finale über die SG Dynamo Dresden gewonnen und sich damit für die Sachsenendrunde qualifiziert. Eine super Halle in Mittweida war Austragungsort. Schon die Vorrundengruppe hatte es in sich. Görlitz verlor gegen den FC Erzgebirge Aue unglücklich mit 0:1. Im zweiten Spiel hieß es dann: Drei Punkte sind Pflicht. Es wurden viele Chancen erarbeitet und zwei zum 2:0-Endstand genutzt. Im dritten Spiel sicherten sich die NFV-Jungs mit einem 1:0 über den 1. FC Lokomotive Leipzig den Einzug ins Halbfinale. Dort ging es dann wieder gegen die SG Dynamo Dresden. Schnell holten die Dresdner die Görlitzer auf den Boden der Tatsachen. 4:0 hieß es am Ende gegen die Görlitzer. Lange Gesichter vor dem Spiel um Platz drei. Auch hier wartete ein Gegner, den man nicht einfach so schlägt: RasenBallsport Leipzig. Der Titelträger des letzten Jahres machte es den Görlitzern sehr schwer. Aber die NFV-Jungs gingen verdient zweimal in Führung. Leider waren die Kraftreserven bei den Leipzigern größer und so gewannen sie am Ende nicht unverdient, mit 4:3. Am Ende der Hallenmeisterschaft steht also der undankbare vierte Platz. Allerdings zeigte man allen, dass der NFV als Breitensportverein durchaus mit den Nachwuchszentren der Profivereine mithalten kann. Das Trainerteam Simon/Engelhardt blickt zufrieden auf die Futsal-Hallenlandesmeisterschaft zurück. Gewonnen hat die U13 des FC Erzgebirge Aue und qualifizierte sich damit für die NOFV-Hallenmeisterschaft. (cs)

