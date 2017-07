Triathlon Newcomer gewinnt Silber nach fulminantem Endspurt Die Athleten des SC Riesa machen in Moritzburg und Zwickau auf sich aufmerksam.

Die Triathlon-Saison ist in vollem Gange. An beinahe jedem Wochenende sind dabei Sportler des SC Riesa bei den verschiedensten Wettkämpfen anzutreffen. Und das gewohnt erfolgreich.

Zuletzt war es beispielsweise der Moritzburger Schlosstriathlon. Dorothea Hammer belegte dort beim Mitteldistanztriathlon über 1,9 km Schwimmen, 87 km Radfahren und 21 km Laufen den zweiten Platz in der Damenwertung.

Bei schwierigen Bedingungen mit Wind und heißen Temperaturen verpasste sie in einem bis zum Schluss sehr spannenden Rennen den Sieg um lediglich 35 Sekunden. Bei einer Gesamtwettkampfdauer von vier Stunden und 52 Minuten kann man hier schon fast von einem Wimpernschlagfinale sprechen.

Über die berühmte Ironman-Distanz schickten die Riesaer keinen Einzelstarter sondern eine Staffel ins Rennen. Jannis Gebauer musste dabei bereits 7 Uhr in den Moritzburger Schlossteich springen, um 3,8 km zu schwimmen. Nach der Hälfte der Strecke hatte Jannis dann „ausgeschlafen“, sprengte mit einem Zwischenspurt die dreiköpfige Spitzengruppe und verließ nach 51 Minuten als Erster das Wasser. Dort wartete bereits der erfahrene Radfahrer Torsten Anton, der die nächsten Stunden auf seiner Zeitfahrmaschine mit dem starken Wind und mit einem zeitweiligen Defekt seiner Schaltung zu kämpfen hatte. Als versierter Handwerker konnte er diesen aber schnell beheben und übergab . auf den Priestewitzer Läufer Daniel Wolf, der das Team komplettierte. Trotz der Hitze konnte Daniel den abschließenden Marathon in 3:05 Sunden bewältigen und so die Staffel auf 3. Gesamtrang ins Ziel bringen.

Beim Triathlon an der Koberbachtalsperre (Zwickau) gewann der erst 16-jährige Felix Sean Günther, der seit dieser Saison in der Triathlon-Liga-Mannschaft des Sportclubs Riesa e.V. startet, mit einem fulminanten Endspurt die Silbermedaille. Felix benötigte dabei für die 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen insgesamt 1:05,41 Sunden. Insgesamt waren hier 113 Teilnehmer am Start.

Im Rahmen der gleichen Veranstaltung wurden die Sachsenmeisterschaften über die Olympische Distanz ausgetragen. Arian Kaselowski holte hier den Titel in der Altersklasse „Junioren“ (18-19 Jahre) nach Riesa. (jg)

