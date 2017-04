Newcomer-Bands spielen in Jugendtreff Der Jugendring Oberlausitz will mit einer Tournee Kultur in kleine Gemeinden wie Oybin bringen. Am 22. April geht es auf den Hain.

Am noch recht jungen Jugendtreff „Europaeck“ in Oybin-Hain sind am 22. April zwei junge Bands aus dem Landkreis Görlitz live zu erleben. An diesem Tag spielen die Görlitzer Band Kayman (Indie/Alternative) und The Most Wanteed (Cover-Rock/-Pop) aus Mücka in dem Oybiner Ortsteil. Das Konzert ist Bestandteil einer kleinen Tournee, mit der der Jugendring Oberlausitz im April durch den Landkreis Görlitz tourt.

Ziel der Tournee, in deren Rahmen auch Konzerte im Jugendclub Sandförstgen (21. April), im Dorfclub Arnsdorf-Hilbersdorf (28. April) und im Jugend- und Freizeitzentrum Berthelsdorf (29. April) stattfinden, kulturelle Angebote für junge Leute dorthin zu bringen, wo es solche Angebote kaum noch gibt. „Junges Engagement auf dem Land wird oft übersehen, manchmal sogar als Störung empfunden und nicht als Bereicherung, die gerade für den ländlichen Raum sehr wichtig ist“, schreibt der Jugendring in einer Information. Diese Situation wolle man mit der Tournee in den Fokus rücken.

Unterstützt vom Kooperationspartner „ZK-Concerts“ aus Rennersdorf, bringt der Jugendring mit seiner Newcomer-Tour Live-Musik zu jungen Menschen im ländlichen Raum. Dabei bekommen sechs Nachwuchsbands aus der Region die Chance, ihr Können an verschiedenen Orten zu zeigen. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von Rock und Pop über Indie, Alternative, Punk Rock, Deathcore bis hin zu Hip Hop und Rap. Die Konzerte finden dabei in einem kleinen Zirkuszelt statt. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. (SZ/se)

