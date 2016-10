Neuzugang im Kornmarkt-Center Im Bautzener Einkaufszentrum gibt es jetzt ein Geschäft mit schönen Dingen fürs Zuhause. Ein Artikel ist dort besonders gefragt.

Christin Heidrich verkauft im neuen Geschäft „La Chandelle“ im Kornmarkt-Center schöne Dinge für zu Hause. © Carmen Schumann

Bautzen. Dort, wo bis vor Kurzem im Kornmarkt-Center noch modische Accessoires unter dem Label „Eronya“ verkauft wurden, gibt es seit dem 1. Oktober viele Dinge für ein schönes Zuhause. „La Chandelle“ heißt das neue Geschäft, das im ersten Obergeschoss Einzug gehalten hat. Auf rund 65 Quadratmetern Fläche werden unter anderem Kerzen, Keramikfiguren, Vasen und andere Deko-Artikel, zum Teil aus ungewöhnlichen Materialien, zum Beispiel Aluminium verkauft. Also alles, was ein gemütliches Heim noch anheimelnder macht.

Ein weiterer Schwerpunkt in dem neuen Geschäft sind die Heimtextilien. So finden die Kunden unter anderem Tischdecken, Sofaüberwürfe, Tagesdecken, Bettwäsche sowie Gardinen. Bei der Bettwäsche und den Tagesdecken gibt es originelle Varianten, die zweiseitig unterschiedlich bedruckt sind.

Anziehungspunkt auch für Görlitzer

Inhaber Lukas Tetlak betreibt in Görlitz einen Großhandel für Kerzen sowie einen Internet-Versand für Deko-Artikel. Dabei liefert er die Waren auch ins Ausland. „La Chandelle“ ist sein erstes Einzelhandelsgeschäft. Die ersten Wochen wird er im Kornmarkt-Center noch persönlich anwesend sein. Er findet, Bautzen sei für dieses Experiment die richtige Adresse. Denn Bautzen sei eine beliebte Einkaufsstadt und das Kornmarkt-Center der erste Anlaufpunkt für viele Kunden. Wie er weiß, fahren selbst viele Kunden aus seiner Heimatstadt Görlitz gerne in die Nachbarstadt zum Shoppen. Für das neue Geschäft hat er zwei Mitarbeiterinnen eingestellt. In rund drei Wochen Umbauzeit ließ er neue Wände einziehen und eine neue Elektrik und Beleuchtung installieren

Die Neueröffnung am 1. Oktober sei ein perfekter Zeitpunkt gewesen. Denn der 2. Oktober war ja gleich der verkaufsoffene Sonntag, den viele Kunden zu einem Besuch im Kornmarkt-Center genutzt hatten. Zu Lukas Tetlaks Verwunderung fanden die Gemälde mit 3-D-Effekt besonderen Anklang. Diese bezieht er aus einer Manufaktur, die sie in Kleinserien zu nur zwei oder drei Stück herstellt. Aber auch die ersten Weihnachtsartikel, die schon im Angebot sind, fanden Interesse. Unter anderem gibt es handgemachte und -bemalte Weihnachtskugeln, darunter auch durchsichtige Kugeln, in denen drinnen künstliche Schneeflocken wirbeln.

