Neuzugang beschert zweiten Saisonsieg Bautzen verschießt vor toller Kulisse einen Elfmeter, Tony Schmidt rettet aber gegen Aufsteiger Chemie Leipzig einen knappen Sieg.

Fußball-Regionalliga. Am vierten Spieltag der Fußball-Regionalliga gelang Budissa Bautzen der zweite Saisonsieg. Vor 1 354 Zuschauern im Stadion Müllerwiese setzten sich die Spreestädter gegen Aufsteiger Chemie Leipzig mit 1:0 (1:0) durch. Tony Schmidt erzielte das Tor des Tages bereits in der 14. Minute.

Zuletzt gekreuzt hatten beide Teams die Klingen in der Oberliga-Saison 2010/11. Damals waren die Leutzscher noch als FC Sachsen Leipzig unterwegs und gewannen das letzte Duell im Mai 2011 in Leipzig mit 2:0. Kapitän der Bautzener war damals Sven Johne, der heutige Geschäftsführer. Während Budissas Cheftrainer Torsten Gütschow wieder auf seinen Abwehrrecken Pavel Patka nach dessen Rotsperre zurückgreifen konnte, stand Norman Kloß diesmal nicht zur Verfügung (Schulterprellung). Bei Chemie saß Ex-Budisse Max Hermann (23 Einsätze in der Vorsaison) erst einmal nur auf der Reservebank.

Mit dem Anpfiff durch Schiedsrichter Patrick Kluge (Zeitz) entwickelte sich zunächst eine recht muntere Begegnung, bei der die Gastgeber nach zehn Minuten schon den Torschrei auf den Lippen hatten, aber der Schuss von Daniel Hänsch wurde durch Manuel Wajer auf der Torlinie geblockt. Nur wenig später lagen sich die Gastgeber dann doch jubelnd in den Armen. Das genau getimte Zuspiel von Jonas Krautschick brachte Tony Schmidt in glänzende Schussposition und der Routinier vollendete eiskalt. Chemies kanadischer Keeper Julien Latendresse-Levesque, in der Sommerpause mit einigen Nebengeräuschen vom Stadtrivalen 1. FC Lokomotive gekommen, war chancenlos.

Die Gäste kamen durch den Rückstand sichtbar aus dem Rhythmus. Abgesehen von einem Schussversuch (Heinze/28.), der das Tor deutlich verfehlte, blieb die BSG-Offensive ohne nennenswerte Aktion. Budissa agierte nach der Führung zunehmend vorsichtiger und wartete ab, sodass sich viele Szenen zwischen den Strafräumen abspielten. Erst in der Nachspielzeit gab es noch eine Freistoßchance für die Hausherren, aber der 22-Meter-Schuss von Martin Hoßmang bereitete Latendresse-Levesque keine Mühe (45.+2).

Zur zweiten Halbzeit kam Josef Müller für Hänsch ins Spiel. Und der 19-Jährige führte sich blendend ein. Seinen Antritt konnte der Kroate Marko Trogrlic nur regelwidrig stoppen. Zum fälligen Strafstoß trat Hoßmang an – und scheiterte an Latendresse-Levesque (50.). Nach reichlich einer Stunde kam Hermann bei Chemie ins Spiel und agierte an alter Wirkungsstelle recht auffällig. Sein Schuss wurde zwar abgeblockt, brachte aber Manuel Heinze in günstige Position, doch der Leipziger traf den Ball nicht richtig (63.).

Leipzig drückte im Schlussgang auf den Ausgleich, den Tommy Kind nur um Haaresbreite verpasste (73.). Budissa nutzte zumindest noch einmal die sich bietenden Räume, aber Latendresse-Levesque parierte Krautschicks Schuss mit glänzendem Reflex (81.). Nur 120 Sekunden später verpasste Kind auf der Gegenseite das 1:1 und auch Heinze behielt nicht die Nerven (88.). Letztlich ein schwer erkämpfter Dreier, bei dem Bautzen sechs Gelbe Karten kassierte. (js)

Budissa: Ebersbach - Kunze, Patka, Hoßmang, Heppner - Krautschick, Weiß (71. Milde), Pfanne, T. Schmidt - Hänsch (46. Müller), Bönisch (79. Hausdorf).

