Neuzugang beim FC Oberlausitz: Mit Štepán Vachoušek begrüßt der Neugersdorfer Verein einen sehr routinierten Akteur. „Wir sind sehr froh, dass wir einen so erfahrenen Spieler verpflichten konnten, und sind davon überzeugt, dass er gerade den jungen Spielern in deren weiterer Entwicklung sehr helfen kann“, freut sich der sportliche Leiter, Manfred Weidner, über den Neuzugang. Der 37-jährige Vachoušek ist vor allem im linken, aber auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar.

In seiner langen Karriere spielte er unter anderem für Olympique Marseille und Rapid Wien. Bei seinem Wechsel zu Slavia Prag im Jahr 2002 war er mit 35 Millionen Kronen der teuerste tschechische Spieler in der höchsten Spielklasse des Nachbarlandes. Štepán Vachoušek lief 23-mal für seine Nationalmannschaft auf und stand mit Tschechien 2004 im Halbfinale der Europameisterschaft. Zudem wurde er mit der U21 seines Landes 2002 Europameister. In der zu Ende gehenden Saison bestritt er noch 23 Partien für den FK Teplice in der höchsten Liga Tschechiens. (szo)

