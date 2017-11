Neuwahlen, Minderheitsregierung – oder GroKo? Die Jamaika-Sondierungen in Berlin sind geplatzt. Die SZ hat die Parteichefs im Landkreis nach ihrer Meinung gefragt.

Zeichnung © Harm Bengen

Sächsische Schweiz. Den meisten Mitgliedern der Kreis-AfD, sagt Sprecher Rolf Süßmann, sei von Anfang an klar gewesen, dass die Jamaika-Sondierungen scheitern. „Die völlig verschiedenen Positionen der vier Verhandler waren und sind nicht unter einen Hut zu bringen, ohne die eigenen Wähler vor den Kopf zu stoßen.“ Süßmann spricht sich wie die AfD generell für Neuwahlen aus. Von einer Minderheitsregierung, sagt Süßmann, halte er nichts, ebenso wenig von einer Neuauflage der Großen Koalition (GroKo).

Jens Michel, CDU-Chef im Landkreis, sagt, dass ihn die Hängepartie im Bund zwar sorgt. „Ich bin aber nicht der Meinung, dass wir eine Verfassungskrise haben“, sagt er. „Es kann passieren, dass Gespräche scheitern.“ Generell stand Michel einer Jamaika-Koalition skeptisch gegenüber – wegen des von den Grünen geforderten Kohleausstiegs und des von ihnen forcierten Familiennachzugs von Flüchtlingen. „Der Kohleausstieg hätte die Lausitz und damit Sachsen sowie die Energiesicherheit in Deutschland schwer getroffen und der Familiennachzug hätte eine neue Zuwanderungswelle bedeutet.“ Und nun? Wer stabile politische Verhältnisse möchte, sagt Jens Michel, gehe nicht in eine Minderheitsregierung. Zwar sei er kein Freund einer GroKo. „Ich muss aber festhalten, dass die Wähler eine solche Konstellation mitgewählt haben.“ CDU und SPD sollten auf jeden Fall sondieren, so Michel.

Die Grünen-Vorsitzende im Landkreis, Ines Kummer, ist enttäuscht, dass die Sondierungsgespräche gescheitert sind. „Eine Annäherung zwischen CDU/CSU und uns war erkennbar“, sagt sie. Grundsätzlich sei der Kreisverband offen für eine Minderheitsregierung – immerhin ein Novum in Deutschland. „Wir erkennen die Verantwortung, die uns auferlegt worden ist, an und sind für Gespräche dazu bereit.“ Ganz klar spricht sich Ines Kummer gegen eine Neuauflage der GroKo aus. „Diese Konstellation hat in den vergangenen Jahren ausreichend Zeit gehabt, Probleme anzugehen und notwendige Veränderungen umzusetzen.“ Eine GroKo sei lähmend für die Demokratie, da sie Diskussion und parlamentarischen Streit unterbinde.

FDP-Kreischef Norbert Bläsner hatte bei den Jamaika-Verhandlungen den Eindruck, dass die abgewählte GroKo mit grünem Anstrich fortgesetzt werden sollte. „Dem konnte man als Liberaler nicht zustimmen“, sagt er. Er findet es richtig, dass die FDP „lieber in keiner als in einer schlechten Regierung“ ist. Eine Minderheitsregierung habe ihren Reiz, allerdings wünsche er sich stabile politische Verhältnisse. „Die SPD hat sich bisher jeder inhaltlichen Auseinandersetzung in Sondierungen verweigert, sie ist daher jetzt am Zug“, so Bläsner.

Und was sagt die SPD dazu? Kreischef Ralf Wätzig findet, das Wahlergebnis habe gezeigt, dass die Wähler keine Neuauflage der GroKo wollen. Dass die vier Jamaika-Verhandler sich nicht einigen konnten, bedauert er. „Generell finde ich aber eine Fortsetzung der GroKo nicht gut für unsere Demokratie.“ Die Unterscheidbarkeit der Parteien leide, extreme Ränder würden gestärkt. „Dennoch sollte die SPD vor Neuwahlen mit der CDU über Inhalte sprechen“, so Wätzig. Darüber sollten dann die SPD-Mitglieder abstimmen.

