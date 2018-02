Neuwahlen bei der Gemeindefeuerwehr

Für die Feuerwehrleute aus der Stadt Bernsdorf steht am Freitag, dem 16. Februar, um 18 Uhr im Saal des Vereinshauses „Grüner Wald“ die Jahreshauptversammlung mit der Neuwahl des Gemeindewehrleiters und seines Stellvertreters bevor. Für das Amt des Gemeindewehrleiters bewerben sich René Gebauer, der amtierende Wehrleiter, und Ingolf Höntsch, der vor Gebauer der Gemeindewehrleiter war. Der einzige Kandidat für den Stellvertreter-Posten ist Andreas Hentschel, der diese Funktion schon seit dem Jahr 2014 innehat.

Erstmals in der Geschichte der Bernsdorfer Feuerwehr besteht die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen. Von Montag an können Mitglieder der Feuerwehr davon Gebrauch machen. Darüber wurde in dieser Woche im Kreise der Stadträte informiert. Die Stimmabgabe erfolgt im Sachgebiet Feuerwehr im Rathaus. (rgr)

Die Briefwahl ist möglich: Montag (9-12 / 13-16 Uhr); Dienstag (9-12 / 13-18 Uhr); Mittwoch (9-12 / 13-16 Uhr); Donnerstag (9-12 / 13-18 Uhr); Freitag (9-12)

zur Startseite