Neustart nach Hindernissen Im vergangenen Jahr folgte auf Querelen die Absage. Jetzt ist das Radrennen „Rund um Sebnitz“ zurück.

Start und Ziel des Radrennens am kommenden Sonntag befinden sich wie 2015 am Sebnitzer Markt. Für Autos wird der Rundkurs gesperrt. © Daniel Förster

Um zehn Uhr, zwei Stunden später als sonst, fällt am 17. September auf dem Sebnitzer Markt der erste Startschuss. Nachdem das traditionsreiche Radrennen „Rund um Sebnitz“ im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden musste, wird es in diesem Jahr wieder ausgetragen. Die aktuell 42. Auflage fällt allerdings etwas weniger ambitioniert aus als zuletzt.

Im Jahr 2015 war „Rund um Sebnitz“ als Profirennen des Radsportweltverbandes UCI ausgeschrieben – als eine von fünf Veranstaltungen dieser Kategorie in Deutschland. Das wird es in dieser Form wohl nicht so schnell wieder geben. „Das ging über unsere Kräfte“, sagt Wolfgang Egert, der Vorsitzende des Sebnitzer Radfahrerverein 1897, der den Klassiker mit einem Stab an Ehrenamtlichen organisiert. Ein Rennen in dieser Dimension bedeutete für die Organisatoren erheblich größeren logistischen und finanziellen Aufwand, um den geforderten internationalen Standards gerecht zu werden.

Der Sebnitzer Verein hat noch zu verdauen, dass er im Vorjahr den Radklassiker „bedauerlicherweise absagen“ musste, wie es heißt. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) habe den Sebnitzern „regelrecht Knüppel zwischen die Beine geworfen“, ärgert sich der sportliche Rennleiter Markus Weinberg noch heute. Der BDR hätte kurzfristig anderweitig bundesweit geplante Straßenradrennen angesetzt und in der Terminplanung „das Sebnitzer Traditionsrennen verdrängt“. Obwohl „Rund um Sebnitz“ schon monatelang terminiert gewesen sei, hätten die Verantwortlichen nicht eingelenkt und den Terminkonflikt gelöst. Dass es das Sebnitzer Rennen weiterhin gibt, müsse nach einem Jahr Pause erst einmal wieder in die Köpfe der Rennfahrer.

Für das Comeback rechnet der Sebnitzer Radfahrerverein 1897 mit etwa 80 Fahrer aus mindestens vier Nationen. Ab 13.45 Uhr werden die Elite-Rennfahrer und Größen der Radsportszene das Hauptrennen einmal mehr spektakulär machen. 18-mal geht es für sie auf den bergigen Rundkurs durch die Stadt. 117 Kilometer sind es, die sie danach in den Beinen haben. „In den Reihen des internationalen Starterfeldes stehen die Stars von morgen“, kündigt Rennleiter Markus Weinberg an. Vor allem an der Bergwertung an der Dr.-Steudner-Straße wird erfahrungsgemäß eine Stimmung wie bei der Tour de France herrschen. Dort können Zuschauer das Rennen sogar anheizen und mitgestalten. Sie müssen nur spontan eine Prämie ausloben.

Für ambitioniert Hobbyradfahrer gibt es eigene Läufe mit verkürzter Strecke. Kinder und Jugendliche können sich beim „Fette-Reifen-Rennen“ auf einem flachen Stadtkurs messen.

