Neustart nach der Sprinkler-Flut

#1: Was soll man da an der Sprinkler-Steuerung ändern? Solche Tests sind regelmäßig vorgeschrieben und auch schon in Leuben gab es dabei zweimal dieses menschliche Versagen (übrigens z.B. bei der Deutschen Oper in Berlin Ende vorigen Jahres auch). Vor dem Auslösen einen zusätzlichen Knopfdruck "wirklich?" wäre im Brandfall wohl eher kontraproduktiv. Am Ende verringert nur Viel-Augen-Prinzip im Test-Szenario das Risiko.