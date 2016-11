Neustart nach 100 Jahren Das Neukircher Heimatmuseum wird wieder eröffnet.

© Steffen Unger

Neukirch hat ab dem kommenden Wochenende wieder ein Heimatmuseum. Feierlich eröffnet wird es am Sonnabendnachmittag, zunächst mit geladenen Gästen. Von 17 bis gegen 19 Uhr darf dann jeder schauen, was unterm Dach der Festscheune im ehemaligen Rittergut geschaffen wurde. Gezeigt werden Exponate aus dem reichen Museumsfundus, der in 100 Jahren zusammengetragen wurde.

Bis vor einigen Jahren befand sich das Museum in einem Seitenflügel der Lessingschule. Deren Erweiterung infolge des Zusammenschlusses beider Neukircher Grundschulen machte es erforderlich, das Museumsgut auszulagern. Gemeinde, Ortschronisten und weitere Bürger arbeiteten daran, ein neues Museum einzurichten.

Genau 100 Jahre nach Eröffnung des 1916 gegründeten Museums wird jetzt Wiedereröffnung gefeiert. Die Idee für ein Museum im Ort hatten der damalige Pfarrer Michaelis, der Oberlehrer Dr. Pilk und der Arzt Dr. Hellner. Die drei Herren kamen gemeinsam zu der Überzeugung, dass es in Neukirch notwendig sei, ein Heimatmuseum zu gründen, da es auch in anderen Orten wie Bischofswerda, Pulsnitz und Großröhrsdorf schon Museen gab. (szo)

