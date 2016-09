Gewichtheben Neustart in Liga zwei Zum Meißner AC gehören erfahrene Heber. Der erste Heimkampf ist am Sonnabend.

Meißen. SV Empor Berlin, SuS Derne, SG Lüchow 1861 und KG Görlitz-Zittau. Das sind die Kontrahenten in der 2. Bundesliga, Staffel A, der Gewichtheber für den Athletikclub Meißen in der neuen Saison. Nach dem Abstieg aus der höchsten deutschen Kampfklasse geht es an diesem Wochenende eine Liga tiefer in die neue Serie. Mit Hossein Abron, Nico Fritsch, Konstantin Förster, Christopher Gell,Gerit und Hagen Janta, Martin Leineweber, Alexei Lysenko, und Olga Miljukov bringt der AC eine erfahrene und motivierte Mannschaft an den Start.

Los geht es für die Meißner Heber am morgigen Sonnabend mit dem Vergleich gegen die Kampfgemeinschaft Görlitz-Zittau. In der heimischen Gewichtheberhalle auf der Goethestraße hoffen die Gastgeber auf zahlreiches Publikum, um einen möglichst guten Start ins Unternehmen Wiederaufstieg zu vollbringen. Das erste Aufeinandertreffen in der Fremde gibt es für den Meißner AC dann am 15. Oktober beim SV Empor Berlin.

Beginn des Wettkampfes am Sonnabend ist um 18 Uhr. (rt)

zur Startseite