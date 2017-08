Neustart in der Schiebock-Passage In dieser Woche modernisierte Norma seinen Markt. Weiter geht es im September.

In der Schiebock-Passage tut sich was. © Steffen Unger

Durch die Schiebock-Passage in der Südstadt geht ein Ruck. Neue Betreiber kommen dazu und es wird modernisiert.

Mit Norma macht eines der größten Geschäfte in dem Einkaufszentrum den Anfang. In dieser Woche blieb der Markt für einen Umbau geschlossen. „Wir gestalten ihn nach dem neuen Norma-Konzept um“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Demnach wird das Sortiment nicht erweitert, aber die Präsentation der Waren an die Kundenwünsche angepasst. Heißt: Es wird attraktiver. Wie Norma mitteilt, wurde dafür in neue Kassentechnik, eine effiziente Beleuchtungsanlage sowie eine moderne Ladenausstattung investiert. Außerdem wird die Verkaufsfläche neu strukturiert, so dass der Markt insgesamt auf Kunden ansprechender wirkt. Norma hat in der Schiebock-Passage 1 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Daran ändert sich durch den Umbau nichts. Die Modernisierungsarbeiten werden an diesem Wochenende abgeschlossen. Am Montag um 8 Uhr wird die Filiale wieder eröffnet, hieß es am Freitag.

Gut für die Schiebock-Passage außerdem: Es ist gelungen, den angekündigten neuen Betreiber für einen Lotto- und Zeitschriftenladen zu gewinnen. Kathrin Steglich wird kommen, die so ein ähnliches Geschäft auch schon im Vorkassenbereich von Rewe in Bischofswerda führt. Wie es in der Schiebock-Passage auf Anfrage heißt, habe sich herumgesprochen, dass der Laden bei den Kunden gut ankommt. Kathrin Steglich komme nun auf Empfehlung von Fachleuten auch in die Südstadt. Ihr Geschäft im Rewe behält sie, wie sie auf Anfrage sagte. In der Passage richtet sie einen zweiten Laden ein. Dafür mietet sie eine derzeit freie Fläche neben Norma im Erdgeschoss. Der Plan, wie sie das neue Geschäft einrichtet, sei fertig, sagte sie diese Woche bei einem Gespräch. Eröffnet werden soll der Laden für Lotto, Zeitschriften und Geschenke im September.

Attraktiver Nahversorger

Ebenfalls Neueröffnung feiern will im September der Dienstleistungs-Shop. Er gehört mit rund 300 Quadratmetern zu den größten Geschäften in der Passage. Die neue Inhaberin Annett Weise wird ihn aber verkleinern und dafür in Räume gegenüber umziehen. Sie verspricht sich mit der Verkleinerung mehr Attraktivität – nach dem Motto weniger lässt sich kundenfreundlicher gestalten. Das bisherige Sortiment soll trotzdem beibehalten und schrittweise durch besondere Angebote, zum Beispiel Selbstgenähtes, erweitert werden. Auch die zahlreichen Dienstleistungen will der Shop weiter anbieten. Annett Weise übernahm den Laden in diesem Jahr und bewirtschaft ihn nun zusammen mit ihrer Ergotherapie nebenan. Synergien zwischen beiden unter anderem beim Personal sollen den Betrieb des Dienstleistungsshops wirtschaftlicher machen.

Ausbauen will die Schiebock-Passage die Frischemärkte, die es dienstags und donnerstags gibt. Zusammen mit der Modernisierung im Haus, die schrittweise vorangetrieben wird, soll das Zentrum auf Dauer attraktiver Nahversorger sein.

Die Geschichte der Passage ist wechselvoll. Dass sie läuft ist das Ergebnis vieler Bemühungen von zwischenzeitlich 75 Gesellschaftern. Eröffnet wurde sie 1998. Die Bäckerei Kaufer aus Goldbach, die Friseur und Kosmetik GmbH sowie die Kreissparkasse gehören zu den langjährigen Mietern. Insgesamt hat die Schiebock-Passage rund 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche.

