Neustart für kleines Kaufhaus Kerstin Philipp ist jetzt Chefin der bekannten Wölkauer Kleiderbörse. Zu haben ist hier aber vieles mehr.

Die neue Chefin Kerstin Philipp (l.) holte sich unter anderem Schneiderin Madlen Schwarz ins Boot. Sie näht Kinderkleidung. © privat

Kerstin Philipp aus Gaußig führt jetzt die Kleiderbörse in Wölkau – und startet an diesem Mittwoch mit einem völlig neuen Konzept. Sie baute das Geschäft neben der ehemaligen Tankstelle um und vermietet ihre Regale an verschiedene Manufakturen und Dienstleister. Regionale Partner sind ein Hofladen, ein Imker, eine Töpferei, eine Schmuckdesignerin und eine Dame, die Häkelsachen anbietet. Mit Madlen Schwarz hat sich eine Schneiderin und Designerin für Kindermode hier eingerichtet. Sie stelle Kleidung selbst her und nähe auf Kundenwunsch. Ebenfalls neu ist „Philli’s Fahrradshop“ in den Räumen, den der Ehemann von Kerstin Philipp führt. Räder und Fahrradteile werden künftig zu haben sein. „Das Konzept mit den Regalen zur Miete habe ich in Cottbus kennengelernt“, sagt die gelernte Einzelhandelskauffrau. „Anbieter haben bei mir so eine weitere Chance, ihre Produkte zu verkaufen.“ Kerstin Philipp sei an Verkaufserlösen anteilig beteiligt. Die bekannte und vor allem bei Familien beliebte Börse für gebrauchte Kindersachen und Spielzeug bleibe erhalten – allerdings anders als bisher. Die neue Chefin werde jetzt täglich statt nur zweimal im Jahr neue Second-Hand-Waren annehmen, um für mehr Vielfalt und ein ständig wechselndes Sortiment zu sorgen. Eine gezieltere Auswahl der Sachen werde nötig, da für die Kleiderbörse nach dem Umbau etwas weniger Platz als bisher zur Verfügung stehe. Die Autowerkstatt von Volker Gretschel bleibe am Standort.

Neue Herausforderung

Irina Gretschel, die bisherige Chefin, hatte die Kleiderbörse Mitte Dezember geschlossen. Seitdem war der Laden geschlossen. Sie habe die Räume nun gern an ihre Freundin vermietet und suche eine neue berufliche Herausforderung, wie sie auf Anfrage sagte. Geöffnet hat das neue Geschäft in Wölkau montags bis freitags 9 bis 17 Uhr, sonnabends 9 bis 14 Uhr. An diesem Sonnabend laden Kerstin Philipp und ihre Partner zur großen Eröffnungsparty mit Sekt und vielen Überraschungen ein.

zur Startseite