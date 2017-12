Neustart für Freitals Internetauftritt Die Stadt hat die Homepage komplett überarbeitet. Für Bürger, Firmen und Veranstalter gibt es neue Möglichkeiten.

Neu auf der Startseite sind Suchfunktion und Schlagwortwolke. © Screenshot: SZ/Gundula John

Freital. Wilsdruff hat es getan, Rabenau hat es getan, und nun Freital: Die Stadt hat ihren Internetauftritt komplett überarbeitet und die neue Version kürzlich freigeschaltet. Unterstützung holte sich das fünfköpfige Redaktionsteam bei der Firma Advantic: Das Unternehmen mit Sitz in Lübeck ist auf die Internetauftritte von Kommunen spezialisiert und zählt neben Freital 324 deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise zu seinen Kunden. Mit einem von Advantic entwickelten Softwaresystem kann Freital seine Seiten selbst pflegen und ständig aktualisieren. Doch auch für Bürger, Veranstalter und Firmen gibt es neue Möglichkeiten.

Die Optik: Heller, bunter und besser lesbar

Als Erstes fällt die Optik auf. Bisher waren die Untermenüs in der Navigation grau unterlegt, die Schrift auf allen Seiten recht klein. Das gehört der Vergangenheit an. Moderner, farbenfroher und reich bebildert präsentiert sich der Internetauftritt jetzt. Die Schriftgröße ist eine andere, die Untermenüs sind nun weiß unterlegt. Wo noch graue Boxen auftauchen, sind sie durch eine andere Schriftart und -größe deutlich besser lesbar. Es überwiegt – dem Stadtwappen entlehnt – die Farbe Orange, teils in Kombination mit Rot und Blau. Außerdem arbeitet die Stadt in ihrem Internetauftritt jetzt viel mehr mit Bildern. Ob es um Politik, Kinderbetreuung oder Natur und Umwelt geht – überall werden Fotos eingeklinkt. Die kleineren Aufnahmen sind nun auch vergrößerbar.

Die Nutzung: Passend für PC, Tablet und Smartphone

Die neue Homepage ist so programmiert, dass sie alle Seiten automatisch den verschiedenen Endgeräten anpasst. Also egal, ob man am Computer sitzt, mit dem Smartphone surft oder sich die Seite über ein Tablet anzeigen lässt – Freitals Internetauftritt funktioniert auf allen Geräten. Übrigens greifen 68 Prozent aller Nutzer mobil auf Freitals Internetauftritt zu.

Der Einstieg: Suchfunktion, Aktuelles und Veranstaltungskalender

Neu ist die zentrale Suchfunktion auf der Startseite, wo Nutzer per Schlagwort direkt auf die entsprechenden Einträge und Inhalte geführt werden. Gleich neben dem Suchfeld befindet sich nun eine sogenannte Schlagwortwolke. Die ist variabel und zeigt die sieben meistgeklickten Bereiche an. Ebenfalls auf der Startseite zentral positioniert ist der Punkt „Aktuelles“ mit Hinweisen aus der Stadtverwaltung. Der Veranstaltungskalender kann ab sofort von Vereinen und Organisatoren selbst gestaltet und gepflegt werden. Über das Feld „Neu anlegen“ kann man in eine Maske seine Veranstaltung eintragen, einer Kategorie zuordnen und auch Fotos oder Plakate hochladen. Nach einem prüfenden Blick der Internetredaktion auf die Textpassagen wird die Veranstaltung dann freigeschaltet und erscheint in der Liste. Die Eintragungen sind auch Grundlage für die im Amtsblatt abgedruckte Version.

Der Inhalt: Neu sortiert und anders präsentiert

Das Redaktionsteam hat den gesamten Inhalt komplett überarbeitet. Gut 1 500 kleine und größere Texte seien neu erstellt worden, heißt es aus dem Rathaus. Dabei habe man sich darauf konzentriert, nicht im Amtsdeutsch zu formulieren. Die Startseite wartet mit den vier Menüpunkten „Unsere Stadt“, „Rathaus“, „Kultur und Tourismus“ sowie „Wirtschaft“ auf. Weiter geht es dann über verschiedene Unterpunkte, die teilweise wieder mit Webseiten Dritter wie Vereinen, Kultureinrichtungen, Versorgungsunternehmen, Tourismusbetrieben verlinkt sind.

Die Funktionen: Bürgerbeteiligung und Behördenwegweiser

Über den Menüpunkt „Rathaus“ gelangt man zum Behördenwegweiser. Von A wie „Abbruch anzeigen“ bis Z wie „Zweitwohnung anmelden“ sind hier 156 Amtsvorgänge hinterlegt. Zu jedem gibt es eine ausführliche Handlungsanleitung, das spart zusätzliche Wege und Telefonate mit den Sachbearbeitern. Über eine Verlinkung zum Serviceportal Amt 24 können Formulare ausgedruckt oder auch zum direkten Ausfüllen heruntergeladen werden. Über den Button „Bürgerbeteiligung“ gelangt man zu einem Portal, in dem beispielsweise aktuelle Auslegungsverfahren online einsehbar sind. Nach einer einmaligen Anmeldung können Stellungnahmen zum Verfahren direkt abgegeben werden.

Der Service: Firmen haben Zugriff auf Ausschreibungen

Unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ sind ab sofort Ausschreibungen online gestellt. Es sei ein Wunsch aus der Wirtschaft gewesen, diesen Service mit anzubieten, heißt es aus dem Rathaus. Firmen können hier einsehen, welche Ausschreibungen geplant sind. Die Unterlagen können dann über einen Link zur Vergabeplattform eingesehen und heruntergeladen werden.

