Neustart für den Wirtschaftsverband Beim ersten Stammtisch der Unternehmer in Weißwasser waren nicht so viele Mitglieder anwesend wie erhofft. Dennoch soll es damit weitergehen, meint Wilfried Rosenberg.

Aller Anfang ist schwer. Und als Wilfried Rosenberg zur ersten Unternehmer- Stammtischrunde des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) Oberlausitz in die Weißwasseraner Gaststätte „Telux Bahne“ einlud, war der Leiter des BVMW-Kreisverbandes Oberlausitz gespannt, wie viele der 70 Weißwasseraner Mitglieder kommen würden. Denn schließlich, sagt Rosenberg, sei das doch ein wichtiges Treffen, und zwar eines, das für die bisherigen Mitglieder sozusagen eine Art Neustart sei. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist die BVNW-Geschäftsstelle in Weißwasser aus betriebstechnischen Gründen geschlossen. Eine fehlt die Anlaufstelle für die hiesigen Unternehmer fehlt also. Nun wolle man die hiesigen Unternehmer wieder stärker an den Bundesverbande mittelständische Wirtschaft binden; dazu sollen diese Stammtischrunden mit beitragen. Man wolle, erklärt Rosenberg weiter, die Kräfte in der Region neu bündeln und sich neu strukturieren.

„Wir wollen die Region vereinen“, fasste es Rosenberg auf dem Treffen zusammen – zu dem sich dann doch nicht so viele Mitglieder einfanden, wie erhofft. Es brauche eben ein wenig Zeit, um viele Unternehmer an einen solchen Stammtisch zu bekommen. Das Projekt müsse sich erst noch etablieren und brauche ein wenig Vorlauf. Um dieses Thema ging es bei der ersten Stammtischrunde dann auch vordergründig. Dass „wir unsere Vorstellungen von einer wirtschaftlich starken Lausitz einmal den anderen vorstellen“, sagt Rosenberg weiter.

Albrecht Brosius, Leiter der Wirtschaftsregion Dresden, betonte, dass man gemeinsam mit den Mitgliedern in der Oberlausitz nach vorne schauen wolle, mit ihnen Projekte in Angriff nehmen wolle. Dazu habe man die Organisation der Arbeit in der Oberlausitz wieder in bewährte Hände gegeben. Mit „einer neuen Mannschaft, mit neuen Ideen“, so Brosius, könne man die Themen, die aus Sicht der mittelständischen Unternehmen in der Region Relevanz haben, gemeinsam angehen und umsetzen. Etwas, worauf auch Rosenberg immer wieder im Laufe des Abends hinwies. „Wir müssen die Unternehmen hier mobilisieren“, meinte er. Getreu dem Motto, dass man gemeinsam am stärksten sei. Wichtig sei es, dass man regional denke, aber lokal handle. Mit neuem Schwung will der BVMW Oberlausitz erreichen, dass die örtliche Wirtschaft in Weißwasser stärker gefördert wird.

Auf die Stärken der Region besinnen

Derzeit zählt der Verband, der sich als Interessenvertreter des Mittelstandes versteht, in der Oberlausitz rund 300 Mitglieder, davon 70 im Weißwasseraner Raum. Das sei schon eine Menge Potential, meint Rosenberg, denn, so der Leiter des Kreisverbandes Oberlausitz weiter, „ich kann es einfach nicht leiden, wenn unsere Region immer als strukturschwach hingestellt wird“. Das treffe ganz und gar nicht zu. „Wir haben hier unsere Stärken, auf die wir uns immer wieder besinnen müssen“, sagt Rosenberg. Das müsse man als Botschaft nach außen transportieren, deutlich machen, dass die Lausitz eine Region mit Alleinstellungsmerkmalen sei.

Rosenberg erwähnte weiterhin, dass man mit dem Eissport Weißwasser eine intensivere Zusammenarbeit plane, das man künftig spezielle Interessenrunden veranstalten wolle, um gemeinsam Projekte zu planen. Die Stammtische sollen künftig monatlich stattfinden und unter einem bestimmten Thema stehen, das dann dort besprochen wird.

Der nächste Unternehmer-Stammtisch des BVMW Oberlausitz findet am Donnerstag, 14. September, in der Gaststätte „Am Wasserturm“, Schweigstraße 28a, in Weißwasser statt. Weitere Informationen zum Bundesverband mittelständische Wirtschaft finden Sie auch im Internet auf der Webseite www.bvmw.de

