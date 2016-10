Neustart für den Kuta-Contest Der Bandwettbewerb wurde aus der Vorweihnachtszeit vorverlegt. Und nicht nur das hat sich geändert.

Die Rocker von My Best Antic gewannen im vergangenen Jahr den Bandwettbewerb. In diesem Jahr führen die Musiker durch das Programm. © Archiv: K.-L. Oberthür

Statt wie in den Jahren zuvor, kurz vor Weihnachten, ist es nun schon im Oktober so weit. Dann wird im Freitaler Stadtteil Hainsberg wieder gerockt, gegroovt und gepunkt. An diesem Sonnabend, dem 22. Oktober, treffen sich zum fünften Mal vielversprechende Nachwuchsbands in den Coßmannsdorfer Ballsälen, um beim Bandwettbewerb der Freitaler Kultur- und Tanzwerkstatt, kurz Kuta-Werk, gegeneinander anzutreten. „Zum kleinen Jubiläum haben wir ein wenig am bisherigen Konzept gebastelt und einiges umgestellt“, sagt Christoph Vogel, der seit vier Jahren den Kuta-Contest organisiert. Da wäre zunächst einmal der neue Name der Veranstaltung. Diese heißt jetzt BC@BC. Frei übersetzt steht das für: Band-Contest in den Ballsälen Coßmannsdorf. Vogel und seine Mit-Organisatoren haben den Namen geändert, weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Verwechslungen mit den Kuta-Dance-Contests gekommen war.

Die zweite Änderung betrifft den Ablauf der Veranstaltung. Es werden auch in diesem Jahr wieder fünf talentierte Musikgruppen in Hainsberg auf der Bühne stehen, aber es werden, verrät Vogel, nur vier von ihnen im Wettbewerb an den Start gehen. Die Jungs der fünften Band Piano-Project sind als Stargäste geladen. Sie werden während der Zeit, in der die Jury über die Sieger berät, ein Konzert geben. Mit ihrem musikalischen Motto „Große Klavierballaden treffen auf ungezügelten Rock“, haben sie 2013 den Kuta-Contest gewonnen.

Um den diesjährigen Titel kämpfen am Sonnabend ab 20 Uhr die Rocktales, Frantic Collision, Eyla und This Rite. Mit der hohen musikalischen Qualität ihrer Bewerbungsauftritte konnten sie sich am Ende gegen zahlreiche Bewerber aus ganz Sachsen durchsetzen. Daneben ist es Christoph Vogel, der neben seinem Studium ebenfalls in einer Band spielt, bei der Vorauswahl auch darauf angekommen, ein möglichst breites Spektrum an Musikstilen abzudecken. Zudem durfte keine der Musikgruppen bisher ein kommerzielles Album aufgenommen oder bei einem Plattenstudio unter Vertrag gestanden haben.

Die vier Finalisten erhalten zum Wettbewerb jeweils 30 Minuten Bühnenzeit, während derer sie das Publikum für sich begeistern müssen. Die Jury bewertet dann neben der Bühnenpräsenz auch die Beherrschung der Instrumente, den Gesang und die Qualität der selbst geschriebenen Songtexte. Dem Gewinner wird das exklusive Tonstudio der Künstlerkommunität Schloss Röhrsdorf zwei Tage zur Verfügung gestellt. Die Zweitplatzierten dürfen einen Tag das Untertonstudio in Freital nutzen.

Präsentiert wird die Veranstaltung von den Vorjahressiegern des Kuta-Contests. Die Rocker von My Best Antic werden Gäste und Teilnehmer durch das gesamte Programm führen. Sollten sie ihre Moderationen so schmissig und mitreißend gestalten, wie ihre musikalischen Auftritte, verspricht der BC@BC in diesem Jahr ein unvergessliches Erlebnis zu werden.

Bandcontest: Sonnabend, 22. Oktober, Coßmannsdorfer Ballsäle; Einlass: 19 Uhr; Beginn: 20 Uhr; Eintritt: 3 Euro

