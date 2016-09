Neustart des Landschaftstheaters geglückt Zu dem Open-Air-Spektakel in Reinhardtsdorf kamen mehr Zuschauer als erwartet. Für eine Fortsetzung fehlt aber noch was.

Die Theaterleute und ihr Publikum zogen zu verschiedenen Spielorten durch Schöna, unter anderem auch auf den Kleinsportplatz. © SZ/Gunnar Klehm

Sebastian Lachnit ist erleichtert. „Wir sind mit der ersten Saison sehr zufrieden“, sagt der Vorsitzende des Vereins Sandsteinspiele. Dieser hat mit großem Kraftaufwand zusammen mit dem Theater Aspik aus Hildesheim das Landschaftstheater „James Blond – das Matzel stirbt nie“ in Reinhardtsdorf auf die Beine gestellt. Die Bühne war die Landschaft. Gespielt haben neben wenigen Profis hauptsächlich Laien aus der Region. Es war ein Versuch, an die Open-Air-Spektakel anzuknüpfen, die vor Jahren maßgeblich vom Staatsschauspiel Dresden organisiert wurden. In nur wenigen Wochen hat der Verein Sandsteinspiele zusammen mit den Hildesheimern das diesjährige Stück einstudiert. Viele fragten sich: Kriegen die das ohne das Staatsschauspiel überhaupt auf die Reihe? „Die Angst war schon da und die Frage, ob wir mithalten können“, gibt Sebastian Lachnit zu. Die Antwort bekamen er und seine Mitstreiter ganz ungefragt vom Publikum. Das Theater sei mindestens ebenbürtig zu denen der früheren Jahre gewesen, so der Tenor.

Dafür spricht auch die Zuschauerresonanz, die sich von Wochenende zu Wochenende steigerte. Offenbar hatte es sich herumgesprochen, dass sich das Kommen lohnt. Kalkuliert hatte der Verein mit 80 Leuten pro Vorstellung. Das wären insgesamt 640 Zuschauer gewesen. „Gekommen waren doppelt so viele“, sagt Lachnit und freut sich über den Zuspruch. Darunter waren aber auch Einheimische, die Freikarten hatten.

Glück hatten die Theaterleute auch mit dem Wetter. Was für Open-Air-Veranstaltungen natürlich wichtig ist. Lediglich am letzten Sonnabend war es regnerisch. „Wir haben trotzdem gespielt“, erklärt Lachnit. Immerhin 60 Zuschauer ließen sich nicht beirren und zogen an jenem verregneten Sonnabend durch Schöna. Die Theaterleute hatten auch bemerkt, dass die Akzeptanz in der Gemeinde von Vorstellung zu Vorstellung besser wurde. Die Agrargenossenschaft hatte eine überdachte Spielstätte für schlechtes Wetter angeboten, einzelne Besucher fragten an, ob sie nächstes Jahr mitmachen könnten.

An einer Fortsetzung wird auch schon gearbeitet. Ob es sie nächstes Jahr gibt, steht aber noch lange nicht fest. „Wir bemühen uns erst mal um Fördermittel, dann sehen wir weiter“, sagt Lachnit. Er ist aber optimistisch.

