Neustart auf dem Weißen Hirsch Silvia Klos wagte mit ihrem Brautladen den Umzug vom Barockviertel hierher. Sie setzt auf besondere Roben.

Silvia Klos verkauft in ihrem Geschäft neben selbstgenähten Kleidern auch Designerroben für den großen Tag. © Rene Meinig

Für den schönsten Tag im Leben soll es ein besonderes Kleid sein. Die eine Robe, von denen man noch seinen Kindern und Enkelkindern erzählt. Die Rede ist vom Hochzeitskleid. Eine neue Adresse dafür gibt es seit Kurzem an der Luboldtstraße auf dem Weißen Hirsch. Calesco Couture heißt der Laden und ist in Dresden kein Unbekannter. Inhaberin Silvia Klos ist mit ihrem Geschäft vom Barockviertel auf den Hirsch umgezogen. Angst vor dem Ladensterben in dem Viertel? Die 39-Jährige schluckt kurz, lächelt dann und sagt: „Nein, ich freue mich auf den neuen Standort, und ich habe das Glück, nicht auf Laufkundschaft angewiesen zu sein.“ Sie lebe von Kunden, die genau wissen, wohin sie wollen und schon vorher einen Anprobe-Termin bei ihr vereinbaren. „Ich brauche keine Laufkundschaft, im Gegenteil: es stört eher, wenn bei einem Termin mit einer Braut ständig Kunden unangemeldet hereinkommen“, sagt sie.

Doch genau die fehlenden Kunden machen es den anderen Läden schwer. Der Bioladen Onkel Franz zog weg, Sparkasse und die Post machten zu. Michael Böttger vom Verschönerungsverein Weißer Hirsch sieht dennoch kein Ladensterben. „Der stetige Wechsel und neue Ideen beleben unser Viertel“, sagt er. Die Zahlen aus der Stadtverwaltung dagegen sind eindeutig. Während es 2006 noch 52 Einkaufsmöglichkeiten gab, sind es jetzt nur noch 38. Doch nicht nur auf dem Hirsch, auch in der Neustadt, in der Altstadt oder am Schillerplatz gibt es öfter Wechsel, Läden schließen, andere öffnen wieder.

Dem Stadtplanungsamt fällt es schwer, Gründe für die hohe Händler-Fluktuation zu nennen. „Es kann vermutet werden, dass die Miethöhe eine Rolle spielt. Auch sind immobilienseitige Gründe hinsichtlich Flächengröße und Flächenzuschnitt denkbar“, sagt Sprecherin Anke Hoffmann. Der wachsende Anteil des Onlinehandels mache sich in einem Bedeutungsverlust kleinerer Nebenzentren bemerkbar. Fehlende Kundenparkplätze? Das sieht die Stadt nicht. „Ein Zusammenhang zwischen den Parkplätzen und dem Ladensterben besteht aus städtischer Sicht nicht.“ Doch das Amt macht den Händlern ein Angebot: Sollte seitens der Händler Interesse bestehen, Parkplätze im Umfeld der Bautzner Landstraße tagsüber privat zu betreiben, könne das geprüft werden.

Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer, rät zu mehr Optimismus: „Aufgrund der Parkplatzsituation und der Stadtrandlage, die zu deutlich weniger Laufkundschaft führt, sind die ortansässigen Gewerbetreibenden besonders auf ihre eigenen Anwohner als Kunden angewiesen.“ Die Dichte der Besiedlung, die vorhandene Kaufkraft, die kontinuierlich neu hinzukommenden Wohnungen seien generell keine schlechten Voraussetzungen.

Darauf setzt jetzt auch Silvia Klos mit ihrem Braut- und Festmodenladen. Sie verkauft sowohl selbstgenähte als auch Designerkleider. Ab 1 200 Euro sind diese zu haben. Einige potenzielle Kundinnen muss sie allerdings vor vorn herein enttäuschen: Prinzessinenkleider mit Reifröcken gibt es bei ihr nicht. Es hängen eher schlichte, elegante Roben im Atelier. Diese sind geeignet für Bräute in ganz besonderen Umständen – für werdende Mamas. „Ich beobachte, dass viele Schwangere heiraten, rund 40 Prozent meiner Kundinnen sind schwanger.“ Manche wagen den Schritt vor den Altar sogar noch im 8. Monat oder sogar vier Wochen nach der Entbindung. „Das finde ich immer sehr mutig“, sagt sie lachend.

Weggezogen aus dem Barockviertel ist sie wegen der hohen Miete. „Sie hat sich in den letzten Jahren verdoppelt, das konnte ich nicht mehr reinarbeiten.“ Jetzt hofft sie auf viele Kunden auf dem Hirsch. Sorgen macht ihr die fehlende Post. „Ich bekomme viele Lieferungen, die kann ich nicht immer aus Bühlau oder der Neustadt abholen.“ Doch es gibt eine gute Nachricht. Die Filiale der Commerzbank macht im Sommer nach dem Umbau wieder auf. Dann kann Silvia Klos ihre Einnahmen von Ort einzahlen.

