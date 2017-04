Neustart auf dem Görlitzer Obermarkt Das Lolos in der Theaterpassage war nur wenige Monate offen. Nun wagt der letzte Betreiber anderswo einen neuen Versuch.

Thomas Koch mit seinem damaligen Team vergangenen Sommer im Lolos. Nun eröffnet der gebürtige Görlitzer auf dem Obermarkt ein neues Café – zusammen mit seinen Mitstreitern vom Verein Rosengarten. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Den leckersten Kaffee der Stadt wollte er anbieten. Nun sind Geschmäcker ja bekanntlich verschieden, aber Thomas Koch erzählt nicht ohne ein klein wenig Stolz, dass tatsächlich einige Gäste seinen Kaffee und den Cappuccino als den besten eingestuft hätten.

Das war allerdings im Lolos, dem Café in der Theaterpassage, das an diesem Ort nicht mehr so recht auf die Beine kommt. denn nach Thomas Kochs Wiederbelebungsversuch steht das Lokal seit einigen Monaten wieder leer. „Zu wenig Nachfrage, also auch zu wenig Umsatz“, begründet Koch. „Es war eben ein Versuch und wenn der nicht schnell genug greift, muss man konsequent sein.“ Der Barbetrieb sei nicht schnell genug angesprungen, zu wenige Touristen kommen an der Theaterpassage vorbei, so Thomas Koch. Dabei gab es Zeiten, da funktionierte das Lolos, galt sogar als eine Art Kultbar. Jedenfalls abends, tagsüber ging das Café-Konzept gut auf. Aber 2012 war Schluss. Seitdem stand das Café leer, bis vergangenen Sommer Thomas Koch kam und die Räume von der Immobilienfirma Immofant mietete.

Unter der Führung eines Vereins soll am Karfreitag nun ein neues Café eröffnen: auf dem Obermarkt – genau zwischen der Pizzeria Capri und dem Café und Bäckerei Wittig. Es ist das Ladengeschäft, in dem bis vor Kurzem Gregor Leonhardt seinen Möbelladen „Einzelstück“ betrieb.

Hier wird es ab Freitag nun also den leckeren Kaffee aus dem Lolos geben – in verschiedenen Variationen. Darüber hinaus verspricht Thomas Koch Eis aus einer Dresdener Eismanufaktur. Alles auf Naturbasis hergestellt, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. „Die Herstellerin war Dritte der Europameisterschaften der Eishersteller“, erzählt Thomas Koch. Dazu gibt es Kuchen aus einer Kuchenmanufaktur, „alles zu erschwinglichen Preisen“. Ab Juni sollen noch Crêpes in verschiedenen Variationen dazukommen.

Mit dem neuen Standort verbinden Thomas Koch und seine Vereinskollegen große Hoffnungen. „Hier kommen etwa 80 Prozent der Görlitzer Touristen entlang.“ Natürlich dürfen auch die Görlitzer gern einkehren, vielleicht sogar Geburtstage oder andere Anlässe hier feiern. Denn das Café ist groß, es gibt einen abgetrennten Bereich für Feiern. Außerdem Außensitzplätze, die bei schönem Wetter die gemütliche Atmosphäre des Obermarkts steigern könnten, denn zusammen mit den beiden Nachbarn entsteht schon fast eine kleine zusammenhängende Kneipenmeile.

Der Verein Rosengarten, der hinter dem gleichnamigen Café steht, habe seinen Sitz in Großröhrsdorf, erzählt Thomas Koch. Seit einem Dreivierteljahr gibt es ihn, 20 Mitglieder seien sie. „Wir setzen uns für benachteiligte Familien ein“, sagt Thomas Koch. Geplant sei unter anderem, ab und zu auch mal ältere Menschen aus dem Seniorenheim abzuholen und sie für einen gemütlichen Nachmittag ins Café zu holen. „Das Café ist das erste Projekt unseres Vereins“, sagt Koch.

Café Rosengarten: Obermarkt 3, Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr, Eröffnung am Karfreitag

