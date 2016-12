Neustädterin verpasst Podestplatz

Sie sind zur Deutschen Meisterschaft gefahren, um ihren Vorjahrestitel zu verteidigen: Melanie Stellbogen und ihre Beaglehündin Pauline haben am vergangenen Wochenende an der Jugendmeisterschaft im Agility in Rieden in der Oberpfalz teilgenommen. Das tierische Duo hatte bei dem Hundesport-Wettkampf erneut auf einen vorderen Platz gehofft. Denn im letzten Jahr schafften sie es gleich im ersten Anlauf auf das Siegertreppchen. Melanie Stellbogen und Pauline bekamen damals die Silbermedaille und durften sich seitdem „Deutscher Jugend-Vizemeister 2015 im Agility“ nennen. Bei der diesjährigen Meisterschaft, für die sich nur die besten jungen Hundehalter qualifiziert hatten, mussten beiden am Ende jedoch mit leeren Händen nach Hause gehen. Denn sie sind in einem Lauf aufgrund eines Fehlers disqualifiziert worden. In der Wertung waren sie dadurch chancenlos. Melanie und Pauline nehmen die Niederlage dennoch sportlich. Die junge Neustädterin, die seit drei Jahren mit ihrem Hund trainiert, ist froh an dem Wettbewerb teilgenommen zu haben. (SZ/kat)

