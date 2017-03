Neustädterin verpasst EM-Qualifikation Melanie Stellbogen und ihre Hündin Pauline dürfen nicht zur Agility-Meisterschaft fahren. Zufrieden sind sie dennoch.

Sie hatten sich viel vorgenommen, doch am Ende war die Konkurrenz stärker: Agility-Talent Melanie Stellbogen und ihre Hündin Pauline konnten sich kein Ticket für die Europameisterschaft sichern. Die Neustädterin, die seit vier Jahren diesen Hundesport betreibt, waren am vergangenen Wochenende nach Mendig in der Nähe von Koblenz in Rheinland-Pfalz gefahren. Auf einem speziellen Trainingsgelände durfte sie sich ein Wochenende lang mit anderen Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet messen. Deren Hunde müssen dabei eine Hindernisstrecke in einer vorgegebenen Zeit bewältigen – möglichst fehlerfrei. Es müssen zum Beispiel Hürden übersprungen oder Slalom gelaufen werden.

Nur die besten Starter wurden für die Europameisterschaft im Agility zugelassen. Die sechs vordersten Plätze schafften diese Hürde. Melanie Stellbogen und Pauline erreichten Platz 28 in der Gesamtwertung – von insgesamt 68 Startern. Für die Schülerin ist das Ergebnis dennoch keine Enttäuschung. Im Gegenteil. Sie rechnete sich angesichts der starken tierischen Konkurrenz aus ganz Deutschland eine weniger gute Platzierung aus. Und ist jetzt entsprechend stolz auf sich und ihre Hundedame. „Man muss es erstmal schaffen, zur Qualifikation zu fahren und dann auch noch mit einem Beagle“, schreibt Melanie auf ihrer Facebook-Seite. Die Neustädterin hatte 2015 eine Silbermedaille bei der Deutschen Meisterschaft in der Jugend-Kategorie geholt.

