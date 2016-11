Neustädterin hofft auf Edelmetall

Bei der diesjährigen Deutschen Jugendmeisterschaft im Agility wird im Dezember erneut ein junges Talent aus Neustadt mit an den Start gehen. Melanie Stellbogen und ihre Beaglehündin Pauline haben sich für den Wettkampf qualifiziert. Er findet am Sonnabend, dem 10. Dezember, in Rieden in der Oberpfalz statt und wird vom Verband für das deutsche Hundewesen organisiert. Das Neustädter Duo hofft, bei dem Wettbewerb den Titel vom vergangenen Jahr zu verteidigen. 2015 standen Melanie und Pauline auf das Siegertreppchen. Sie bekamen die Silbermedaille und durften sich „Deutscher Jugend-Vizemeister 2015 im Agility“ nennen. Melanie Stellbogen hat vor gut drei Jahren die Hundesportart Agility für sich entdeckt. Dabei müssen die Hunde eine Hindernisstrecke in einer vorgegebenen Zeit bewältigen – möglichst fehlerfrei. Es müssen zum Beispiel Hürden übersprungen oder Slalom gelaufen werden. Die Schülerin und ihre Hündin Pauline trainieren das beim Hundesportverein Hohwald-Berthelsdorf. Auch ihre Mutter Birgit Stellbogen ist dort aktiv. (SZ/kat)

